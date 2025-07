Al servizio del mare e del Paese: la Guardia Costiera festeggia 160 anni

Una data che segna oltre un secolo e mezzo di storia e tradizione

Il 20 luglio 2025 ricorre il 160° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, una data di straordinaria importanza che segna oltre un secolo e mezzo di storia, valori e tradizione al servizio del Paese e della collettività.

Costituito nel 1865 con un Regio Decreto, il Corpo ha saputo evolversi nel tempo, affrontando sfide sempre nuove e adeguando la propria missione alle crescenti esigenze della società, pur mantenendo ferma la rotta sui propri principali obiettivi: la tutela della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino e costiero.

Nel corso di questi 160 anni, le donne e gli uomini della Guardia Costiera hanno rappresentato un presidio costante ed efficiente lungo gli 8.000 chilometri di coste italiane, operando con professionalità, dedizione e totale spirito di servizio. Un impegno quotidiano che si esprime attraverso le molteplici attività che sono chiamati a svolgere: dal soccorso in mare alla vigilanza sulle attività marittime, dal controllo della filiera della pesca alla tutela dell’ecosistema marino, fino al contrasto degli illeciti ambientali e alla gestione delle emergenze in ambito portuale e costiero.

Per sottolineare questa ricorrenza, durante il corso del 2025 sono state promosse in tutto il territorio nazionale iniziative celebrative, momenti di incontro con la cittadinanza e attività di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di consolidare il legame tra il Corpo e la società civile, nel segno della legalità, della cultura del mare e della responsabilità ambientale.

L’Emilia-Romagna è stata protagonista in uno dei momenti più significativi: la Guardia Costiera è stata infatti presente al Rimini Wellness per incontrare i giovani e “sfidarli” in simulazioni delle complesse attività di soccorso in mare. Sempre a Rimini, in quei giorni, si sono svolte le Guardiacostiadi, una gara non competitiva tra forze di polizia e di soccorso nel solco dell’impegno alla tutela della collettività.

Il Comando regionale della Guardia Costiera, nel rivolgere un saluto riconoscente a tutto il personale in servizio e in congedo, esprime il proprio orgoglio per i traguardi raggiunti e rinnova l’impegno dell’intero Corpo a garantire, ogni giorno, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela del nostro prezioso patrimonio marino al fianco dei cittadini e delle istituzioni, con la stessa passione e lo stesso senso del dovere che da 160 anni ne animano l’operato.