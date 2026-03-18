Al Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina debutta “ri.flessi – Ognuno ha una storia da raccontare”

Lunedì 23 marzo e mercoledì 1 aprile due spettacoli unici che portano sul palco storie di vita vissuta

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina un fuori programma che parla di storie di vita. Un doppio appuntamento, lunedì 23 marzo e mercoledì 1 aprile (ore 21), per due spettacoli distinti in Volume I e Volume II ma uniti sotto un unico titolo: ri.flessi – Ognuno ha una storia da raccontare.

ri.flessi è un’associazione attiva nell’ambito della scrittura e del teatro, nata da poco meno di un anno a Rimini come emanazione di un progetto belga ideato nel 2019 e noto come Tamtam Quidam. Approdi, che gestisce il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, è partner nella produzione ed ospita la prima italiana di questo spettacolo unico nel suo genere confermando la sua missione di promozione di un teatro che è spazio di incontro, luogo di discussione, di parole e immagini.

Ogni sera, sul palco, prendono vita quattro storie. Si comincia lunedì 23 marzo con le storie di Nicla, Danila, Sergio e Beatrice.

Nel mezzo del cammin di sua vita, Nicla scopre che esiste un altro modo non per fare le cose ma per essere. Danila osserva quella crepa nel muro, un bug emotivo si espande, infetta memoria e sentimento. Sergio intanto gioca a nascondino con la Felicità e tra gioie e dolori si aggrappa ad un altro ricordo. Come Beatrice si aggrappa alla voce di un cane misterioso che la guida dentro il campo de i zingari.

L’avventura di ri.flessi si avvale della direzione artistica di Marta Grosso, membro dell’associazione belga Tamtam Quidam e fondatrice di ri.flessi insieme a Giorgia De Bastiani, attrice di teatro e responsabile della regia degli spettacoli. ri.flessi offre uno spazio di riflessione e ascolto dove permettere ai partecipanti di immergersi in un percorso di ricerca della propria memoria emotiva da restituire raccontando una storia che svela l’anima del proprio vissuto, su un palco. Chi entra a far parte di ri.flessi non è un professionista del teatro, non sono né scrittori né attori, ma gente comune che decide di condividere una storia personale per una sera a teatro.