Al Teatro Galli arriva “A Mirror”: teatro nel teatro e ribellione sul palco

Ninni Bruschetta e Claudio Gregori guidano un cast d’eccezione in una performance non autorizzata

In uno stato totalitario in cui il Ministero della Cultura deve approvare tutte le opere d’arte, il pubblico è accolto in quella che sembra essere una sala eventi addobbata per un matrimonio, per poi però scoprire di essere coinvolto in una performance clandestina e senza autorizzazione. Parte così, dando il ‘la’ ad un meccanismo geniale e imprevedibile di teatro nel teatro-nel-teatro, A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato nuovo testo di Sam Holcroft che arriverà domani martedì 20 gennaio (ore 21), al Teatro Galli, per il nuovo appuntamento con la Stagione di prosa 2025-26.

A firmare l’adattamento italiano è Giancarlo Nicoletti che dirige un cast di attori molto affiatati capitanati da due interpreti noti al grande pubblico come Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori, insieme a Fabrizio Colica, Paola Michelini, Gianluca Musiu. Insieme sul palco danno forma ad un thriller teatrale distopico e irresistibilmente ironico, in cui la verità è continuamente in discussione e i ruoli sono pronti a capovolgersi. Ce la farà il gruppo di attori ribelli a portare lo spettacolo fino alla fine? E riuscirà il pubblico, complice, spettatore e potenziale imputato, a evitare l’arresto per questo gesto di insubordinazione?

Affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, lo spettacolo diviene un thriller dark esilarante e adrenalinico, che alterna momenti di grande comicità e profonda tensione. A Mirror è un’occasione per riflettere sul ruolo degli artisti, sul confine fra politica e arte e su cosa vuole ascoltare il pubblico: la verità o una comoda bugia? Ma, soprattutto, una riflessione sul potere delle storie – se ben raccontate – di cambiare le sorti del mondo.