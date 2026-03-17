Festa di compleanno finisce in incubo: lei lo respinge, lui la picchia

Arrestato 20enne a Santarcangelo

A Santarcangelo una serata di festa si è trasformata in un episodio di violenza. Una ragazza, che stava celebrando il compleanno di un’amica in un locale del centro, è stata avvicinata dall’ex fidanzato, un 20enne, che ha iniziato a insultarla davanti alle amiche e ad altri clienti.

All’uscita del locale il giovane l’ha afferrata con forza, riprendendo la scena con il cellulare. Quando la ragazza ha provato a liberarsi e a filmare quanto stava accadendo, è stata colpita con alcuni schiaffi. Il 20enne le ha poi strappato lo smartphone ed è fuggito a piedi.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Rimini lo hanno però rintracciato poco dopo, grazie alla geolocalizzazione del braccialetto elettronico che indossava.

Per l’episodio, avvenuto la scorsa settimana, il pm Luca Bertuzzi ha ottenuto l’aggravamento della misura cautelare: il giovane, difeso dall’avvocato Luca Nebbia, aveva infatti violato il divieto di avvicinamento alla ex, disposto dal gip di Rimini lo scorso novembre. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere dei Casetti. I giudici hanno ritenuto concreto il rischio di nuove aggressioni ai danni della ragazza.