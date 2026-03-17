Scontro tra due auto in Valconca, una donna ferita

Incidente all’incrocio tra Strada del Piano e SP65: sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Scontro tra due auto verso le 7.30 di oggi, martedì 17 marzo, in Valconca. Una Toyota, mentre percorreva Strada del Piano in direzione Tavullia, giunta all'incrocio con la SP 65 si è scontrata con una Peugeot familiare che proveniva da Saludecio.

Ph Ballante

L'auto stava svoltando a sinistra in Strada del piano. Ferita la moglie del conducente della Toyota. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, i vigili del fuoco di Pesaro e la Polizia Locale di Pian del Bruscolo. La signora ferita, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata all'ospedale di Pesaro per ulteriori accertamenti.

Ballante

Ph Ballante