Al Teatro Galli arriva “Ti ho sposato per allegria”, la commedia brillante di Natalia Ginzburg

Venerdì 27 marzo Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli in scena con la regia di Emilio Russo

Un matrimonio improvviso tra due mondi lontanissimi: Pietro, uomo borghese e abitudinario, e Giuliana, ragazza vivace e disordinata, reduce da una vita precaria e da un passato inquieto. È lo spunto, solo in apparenza leggero, da cui nasce Ti ho sposato per allegria, la prima delle undici commedie teatrali scritte da Natalia Ginzburg che venerdì 27 marzo (ore 21) arriva al Teatro Galli per la regia di Emilio Russo.

Sul palco Giampiero Ingrassia che torna al Galli con Marianella Bargilli, per raccontare la storia di Giuliana e Pietro, in un testo che come quasi tutta la produzione di Ginzburg affronta con tono brillante e dialoghi serrati temi eterni come l’amore, le relazioni, le madri, la morte, la diseguaglianza sociale.



Giuliana entra nella casa di Pietro come un corpo estraneo: dice quello che pensa, non conosce le buone maniere, guarda la vita con un candore spiazzante. Pietro, invece, è stretto tra la madre severa, le aspettative borghesi e il disagio che questa donna ‘sbagliata’ porta con sé. Eppure, qualcosa tra loro funziona. Forse è l’allegria, o forse è solo la verità, anche scomoda, che entrambi non riescono a nascondere.



La Ginzburg racconta tutto questo con leggerezza e senza giudizi, dando voce a una generazione – e soprattutto a una femminilità – in trasformazione. Aborto, divorzio, desiderio, libertà: parole allora ancora tabù, che lei lascia affiorare tra le righe. La regia di Emilio Russo restituisce intatto il contesto degli anni Sessanta, senza attualizzazioni forzate, lasciando che il pubblico di oggi ascolti quei dialoghi con le orecchie del presente. Una commedia che fa sorridere e riflettere, su cosa resta – e cosa cambia – quando due persone decidono di vivere insieme senza sapere bene il perché.

“Ti ho sposato per allegria è un testo comico? Sicuramente, anche irresistibile, ma non nella misura dell’intreccio, che non c’è per niente, e nemmeno nelle gag o battute spiritose, che non ci sono. Lo è per quel suo ritmo da commedia, nei dialoghi molto efficaci e nella narrazione dei personaggi assenti e assurdi, ma anche molto concreti e riconoscibili da ognuno – scrive Emilio Russo nelle note di regia - L’allegria deve venire quasi da sola, così come la comicità, tra le pieghe di una storia ricca di sfumature tra disincanto e tenerezza, il tutto miscelato con una certa dose di nostalgia, forse anche di rabbia per un mondo che non è poi andato così come doveva andare”.

La biglietteria del Teatro Galli è aperta martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19 (tel. 0541.793811 – [email protected] ).