Al Teatro Galli la “Misatango” di Martín Palmeri: 430 coristi saranno protagonisti

Domenica 1° marzo alle ore 18

Domenica 1° marzo alle ore 18 il Teatro Galli ospiterà la Misatango (Misa a Buenos Aires) del compositore argentino Martín Palmeri, una delle opere corali contemporanee più eseguite al mondo, capace di intrecciare la forza ritmica del tango con la struttura solenne della Messa latina.

L’appuntamento segna la prima esecuzione in provincia di Rimini di questa straordinaria pagina musicale e si preannuncia come uno degli eventi corali più imponenti mai realizzati sul territorio.



Sul podio salirà lo stesso Martín Palmeri, mentre la direzione artistica è affidata ad Andrea Angelini. In scena l’Orchestra Rimini Classica, il bandoneón di Davide Vendramin – strumento simbolo del tango argentino – e il soprano solista Daniela Bertozzi.



Protagonista assoluto sarà il grande Coro Aerco, formato eccezionalmente da 430 coristi provenienti da tutta Italia e appartenenti alle realtà associate di Aerco – Associazione Emiliano-Romagnola Cori.

Un insieme eterogeneo per età ed esperienza: giovani ventenni, adulti, pensionati, cantori amatoriali e direttori di coro. Ogni gruppo ha affrontato un percorso di studio autonomo nelle settimane precedenti, lavorando sulla partitura nei propri territori prima di confluire in questa grande formazione collettiva.



La Misatango unisce spiritualità e passione, alternando intensità lirica e slancio ritmico in un dialogo continuo tra tradizione sacra e linguaggio popolare argentino.

Il bandoneón diventa cuore pulsante dell’opera, mentre coro e orchestra costruiscono un impatto sonoro di straordinaria energia.



«Questa esecuzione rappresenta un traguardo importante per la coralità regionale e nazionale», afferma Andrea Angelini. «Riunire 430 voci in un unico progetto significa creare un’esperienza artistica e umana di grande valore. La presenza del compositore alla direzione renderà il concerto un momento irripetibile, capace di coinvolgere pubblico e interpreti in un’unica, potente emozione».