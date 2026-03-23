Al Teatro Galli la nuova produzione de Il Console

Martedì 24 marzo il Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena-Rimini presenta il melologo di Gian Carlo Menotti, tra musica e prosa contemporanea

La Stagione lirica 2026 del Teatro Galli prosegue martedì 24 marzo (ore 20) con la nuova produzione del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena- Rimini Il console di Gian Carlo Menotti, capolavoro del teatro musicale del Novecento nella nuova produzione del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena-Rimini.

Melologo in un atto, l’allestimento propone una rilettura contemporanea dell’opera di Menotti, arricchita dall’integrazione di sezioni di prosa che dialogano con la partitura originale, curata da Elena Bucci con la regia di Alfonso Antoniozzi.

In uno spazio astratto, la Segretaria ripete meccanicamente procedure burocratiche mentre scorrono varie richieste tra cui quella di Magda Sorel, in cerca di un visto per fuggire da un regime oppressivo. Il contatto con la sofferenza di Magda incrina la neutralità della Segretaria, trasformandola in testimone di un sistema che consuma le vite nel silenzio delle procedure.

Attraverso una narrazione rigorosa e un impianto musicale di forte impatto, lo spettacolo mette in relazione il messaggio dell’opera con le urgenze del presente, sottolineando la sua attualità e il suo valore civile. La scelta drammaturgica mira a evidenziare la resilienza di Magda e ad approfondire il suo percorso emotivo, mettendolo in relazione costante con quello della Segretaria, non come semplice contrappunto narrativo ma come spazio di attrito in cui due modi opposti di stare nel sistema si fronteggiano senza mai dichiararsi. Una riflessione sulle sfide universali legate alla dignità e ai diritti della persona, riaffermando il ruolo dell’arte come strumento di consapevolezza e testimonianza.

Biglietti www.vivaticket.com/it/ticket/il-console/292202