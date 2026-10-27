Al teatro Galli la stagione di prosa si apre con i mostri di Motus

Venerdì arriva "Frankenstein_diptych", spettacolo in due parti firmato da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. Al centro il rifiuto, la solitudine e la ricerca di relazioni.

Un mostro non nasce necessariamente cattivo. Può diventarlo quando viene respinto, quando nessuno lo ascolta e la ricerca di affetto si trasforma in rabbia. È da questa domanda che parte "Frankenstein_diptych (love story + history of hate)", lo spettacolo con cui venerdì 30 ottobre si apre la stagione di prosa 2026-2027 del Teatro Galli di Rimini.

Il progetto di Motus, ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, rilegge il personaggio creato da Mary Shelley come uno specchio delle marginalità contemporanee. Un dittico in due capitoli, proposti nella stessa serata, che indaga il confine tra amore e odio, cura e abbandono, appartenenza ed esclusione. Il primo appuntamento è alle 19.30 con "Frankenstein (love story)". In scena, la solitudine della scrittrice e delle sue creature, corpi inquieti alla ricerca di un legame e di un riconoscimento che sembrano impossibili. Tre figure, la creatrice, il creatore e la creatura, si intrecciano in un'unica entità, mettendo in discussione il confine tra umano e non umano.

Alle 21.15 il secondo capitolo, "Frankenstein (history of hate)", racconta ciò che accade quando il rifiuto prende il sopravvento. L'amore negato si trasforma in rabbia, la tenerezza lascia spazio all'odio e la creatura diventa il mostro che gli altri vedono in lei. La violenza, in questa prospettiva, non è un punto di partenza, ma il risultato di una relazione mancata e di una comunità incapace di accogliere la diversità. Con "Frankenstein_diptych", Motus porta sul palco una riflessione politica e poetica su una società che discrimina e produce nuove forme di esclusione. Le creature continuano a cercare un posto nel mondo, proprio là dove i confini tra ciò che è considerato normale e ciò che viene respinto diventano più rigidi.

È possibile assistere a uno solo dei due spettacoli al costo di 15 euro oppure acquistare il mini-abbonamento al dittico completo a 25 euro. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket.