Al Tiberio CinePicnic a Ferragosto arriva "Kung Fu Panda 4"

Fino a domenica 17 agosto al Parco Marecchia di Rimini (Parco XXV Aprile, zona Ponte di Tiberio) prosegue il tradizionale appuntamento estivo di Tiberio CinePicnic, cinque serate di cinema ad ingresso gratuito con la possibilità di fare picnic sul prato, proposte da Cinema Tiberio e Notorius Rimini Cineclub, in collaborazione con Società de Borg.

Per sostenere l’iniziativa è operativo ogni sera, a partire dalle ore 19, il punto ristoro gestito dai volontari dalla Società de Borg e della Parrocchia San Giuliano Martire: l’acquisto allo stand gastronomico di CinePicnic è l’unica modalità di finanziamento della manifestazione. Il ricavato dello stand sostiene anche il progetto Amarcor 2025, per l’acquisto di nuovi defibrillatori nel Borgo San Giuliano

Venerdì 15 agosto appuntamento dedicato alla famiglia con il simpatico film d’animazione Kung Fu Panda 4 di Mike Mitchell, nuova avventura del Panda Po, appassionato di arti marziali ed impegnato a trovare un nuovo Guerriero Dragone. Per sabato 16 agosto arriva un film da Oscar, ovvero The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne, già regista di “Sideways” e “Nebraska” che ritrova Paul Giamatti nel ruolo di un burbero professore malvisto da docenti e studenti, costretto ad occuparsi di un allievo durante le vacanze di Natale. A suo fianco la talentuosa Da ‘Vine Joy Randolph, nei panni della cuoca della mensa scolastica, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice non protagonista.