Al Ttg di Rimini presentato il bike tour che unisce Piacenza, Parma e Reggio Emilia

360 km per attirare gli innamorati della Food Valley e delle due ruote

Un nuovo itinerario ciclistico di 360 chilometri attraversa le tre province emiliane, tra sapori autentici, castelli, vie storiche e borghi medievali. Il tour operator veronese "Itinera Bike and Travel" promuove in tutto il mondo il territorio collegandolo a colpi di pedali.

Un tour operator specializzato in viaggi in bici ha pensato di abbracciare tutto il territorio emiliano con un unico itinerario ciclistico. “Itinera Bike and Travel” di Verona - diciassette anni di esperienza nel settore, professionisti esperti e appassionati - ha disegnato un percorso di 360 chilometri in sei giorni che attraversa le tre province di Visit Emilia. Da Piacenza a Reggio Emilia, passando per Parma con la benedizione di Don Camillo e l’energia che regala il Parmigiano Reggiano per dare più forza alla pedalata. È la novità presentata da Visit Emilia al TTG di Rimini, giovedì 8 ottobre 2025.

Tutto inizia con un “Meet and greet online”, un'oretta in cui un esperto spiega come funziona l'avventura. C'è una App speciale con le tracce del percorso, gli orari, i punti di ristoro. Se la bici è stata noleggiata attraverso il tour operator, viene insegnato come usarla e dove trovare un meccanico in caso di bisogno. Perché l'Emilia è accogliente, ma la catena che si spezza non fa sconti a nessuno.

«Ci rivolgiamo principalmente al mercato anglofono - Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda - ma anche ai Paesi scandinavi e del Nord Europa. – spiega Simonetta Bettio, socia di "Itinera Bike and Travel" - Gli stranieri apprezzano la nostra capacità di unire cultura, paesaggio e gastronomia. Cercano esperienze autentiche, non il solito tour mordi e fuggi. E l'Emilia, da questo punto di vista, è imbattibile».

L'itinerario dal titolo “Emilia, the italian Food Valley” parte da Piacenza. In sella per 65 km lungo il Po attraversando la campagna piacentina fino a Fiorenzuola d'Arda, passando per Busseto, città natale di Giuseppe Verdi. Si continua con un anello di 40 km nella zona pedemontana: dopo Vigolo Marchese si sale dolcemente tra vigneti verso Castell'Arquato, uno dei "Borghi più belli d'Italia" e bandiera arancione del Touring Club.

La quarta tappa (67 km) porta sino alla Reggia di Colorno (Parma) attraversando l'abbazia di Chiaravalle della Colomba sulla Via Francigena e i castelli di Soragna, Fontanellato e San Secondo Parmense.

Il quinto giorno (68 km) raggiunge Reggio Emilia lambendo nuovamente il Po, passando per Brescello - borgo di Don Camillo e Peppone - attraverso boschi di pioppi, Gualtieri e Guastalla. La sesta tappa (53 km) ha come meta finale Parma seguendo la ciclabile del torrente Crostolo verso la settecentesca Reggia di Rivalta, proseguendo sui colli reggiani attraverso Montecchio Emilia e il castello di Montechiarugolo.

L'ultimo anello di 65 km esplora la campagna parmense con casolari in mattoni, il Parco dei Boschi di Carrega, Sala Baganza e Felino tra paesaggi preappenninici con alcuni saliscendi, prima della partenza da Parma.

Il percorso è soprattutto pianeggiante, ma un paio di tappe prevedono dei saliscendi, per scoprire la bella zona preappenninica. È possibile utilizzare (o noleggiare) l'e-bike, così da diminuire la fatica e lasciar spazio allo stupore.

«Questo itinerario rappresenta un’opportunità straordinaria per attrarre il turista ciclistico ideale per il nostro territorio. - racconta Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia - Ci rivolgiamo a un ciclista colto e raffinato, che cerca esperienze autentiche. Un viaggiatore attento all’enogastronomia di qualità, rispettoso dell’ambiente e interessato alla cultura. Non più singole eccellenze isolate, ma un racconto unitario che mette in rete castelli, tradizioni gastronomiche e paesaggi tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia. È l’Emilia che si racconta pedalata dopo pedalata, sapore dopo sapore, a chi sa apprezzare la lentezza del viaggio e la profondità dell’esperienza. Pedalando si capisce perché qui in Emilia la vita ha sempre avuto un sapore particolare. Come i nostri prodotti di eccellenza, appunto: ci vuole tempo, pazienza e la giusta stagionatura per apprezzarli fino in fondo».

«Da anni la bici è diventata il mezzo ideale per trascorrere una vacanza in Emilia-Romagna - commenta Davide Cassani, presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna - grazie a una fitta rete di percorsi, Ciclovie, bike hotel. Quello di “Emilia, the italian Food Valley” è un bellissimo invito a scoprire, a ritmo lento, terre ricche di suggestione, dal fascino del Po a quello delle architetture sacre gotico romaniche, tra affascinanti borghi e castelli ricchi di storia. Terre dove ancora si respira il lascito di Giuseppe Verdi, Giovannino Guareschi e Antonio Ligabue, la vita scorre lenta e la persona è sempre al centro. E, lungo il percorso, sempre un’enogastronomia tipica che parla di antichi processi produttivi, ricette tramandate di generazione in generazione e una innata vocazione all’ospitalità e all’accoglienza. E tutto questo facendo moto, respirando aria buona e recuperando il rapporto con sé stessi e il proprio corpo. Da ciclista non vedo l’ora di percorrere questo itinerario che attrarrà senza dubbio tanti turisti con la sua offerta unica».