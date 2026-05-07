Al Valturio di Rimini si chiude la IV Legislatura della “scuola Parlamento”

Studenti protagonisti di una simulazione completa del processo legislativo tra Camera, Senato e Governo. Ospite il senatore Croatti: “colleghi” i giovani deputati

Si è conclusa nella mattinata del 4 maggio la IV Legislatura all’ITES “R. Valturio” di Rimini. È al suo quarto anno l’iniziativa didattica eccezionale proposta dall’Istituto Tecnico riminese alle classi del secondo anno e ad una classe quinta, indirizzo Sia, alla vigilia della propria maturità. Dopo lo studio teorico sui libri di testo delle norme riguardanti gli organi costituzionali, gli studenti hanno messo in pratica quanto appreso a parole simulando l’attività del Parlamento e del Governo, sotto la guida di un Presidente della Repubblica d’eccezione: il Dirigente scolastico Marco Bugli.

Si tratta di un progetto che è maturato in questi anni, grazie all’iniziativa e sotto la cura di una docente di diritto, la Prof.ssa Serena Arcuri, ex avvocato appassionata di Diritto costituzionale, col sogno di fare vivere ai propri studenti un’esperienza realistica di democrazia.

Ogni anno da quattro anni a questa parte il “Valturio” prepara i suoi studenti, guidati dal dipartimento di Diritto, a simulare tutto il procedimento legislativo, partendo dalla costituzione dei partiti, dalla campagna elettorale con tanto di programma politico, alle elezioni e alla nomina del Capo del Governo e dei ministri, proseguendo con attività come la mozione di fiducia, il question time e tutto l’iter legislativo.

Le seconde, con l’aiuto dei propri docenti di Diritto, hanno preparato varie proposte di legge, che hanno spaziato quest’anno da misure per il miglioramento dell’istruzione a quelle per la sicurezza pubblica, dal contenimento della pressione fiscale al coinvolgimento dei giovani nelle attività economiche, che a suon di interventi a favore o contro, hanno discusso e votato articoli su articoli, con tanto di navetta dalla Camera al Senato, non sempre con l’esito sperato, visto che alcune proposte non sono state accolte e sono naufragate a metà del loro iter.

Ospite d’eccezione il Senatore Marco Croatti, che a sorpresa è intervenuto durante i lavori per assistere a questa lezione di democrazia tenuta da giovanissimi. Il parlamentare riminese si è complimentato con i ragazzi, chiamandoli “colleghi” per la straordinaria precisione nel rappresentare le sedute parlamentari nel rispetto del protocollo.

“Gli studenti aspettano con trepidazione ormai l’avvicinarsi di questo momento. Le famiglie sanno che per quella giornata i propri figli si dovranno presentare a scuola in abiti formali, con tanto di cartellino coi simboli di Camera e Senato. Sono semplicemente splendidi. C’è un ruolo per tutti, dal Presidente della Camera all’assistente parlamentare. Il Governo presta giuramento davanti al Preside(ente) della Repubblica e presenta il suo programma politico alle Camere, per ottenerne la fiducia. In questa legislatura il “Valturio” ha eletto la seconda donna come Presidente del Consiglio dei Ministri e quest’anno è toccato ad Anita Serio, una studentessa del quinto anno dell’indirizzo Sia. Non conosciamo disparità di genere qui per fortuna”, conclude la professoressa Arcuri sorridendo.

Al termine della mattinata, durante la quale Il Presidente della Camera ha dichiarato la sospensione della seduta a causa di disordini (previsti ad hoc per consentire la ricreazione), una simpatica carrellata di video dal backstage ha lasciato nei ragazzi un altro bellissimo ricordo di questa esperienza straordinaria.

Restiamo in attesa del prossimo Governo dei valturini, chissà che non riesca a vincere le nuove sfide di questo periodo così delicato