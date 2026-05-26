Altarimini

Si chiamava Alessandro Cavalli il 29enne riminese vittima del tragico incidente a Urbino

Il padre ha assistito impotente alla morte del figlio

A cura di Glauco Valentini Redazione
26 maggio 2026 07:20
Si chiamava Alessandro Cavalli il 29enne riminese vittima del tragico incidente a Urbino - Foto repertorio
Foto repertorio
Rimini
Cronaca
Condividi

Si chiamava Alessandro Cavalli, il 29enne originario di Rimini che domenica mattina ha perso la vita in un tragico incidente in moto lungo la variante di Urbino. (Vedi notizia) Il giovane stava viaggiando in sella alla sua Suzuki 650 in direzione di Fermignano quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail.

Cavalli era seguito a breve distanza dal padre, anch’egli in moto, che ha assistito impotente alla scena e ha immediatamente lanciato l’allarme. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, per il 29enne non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate gli hanno provocato un arresto cardiaco.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini