Al via i Campionati Italiani Esordienti di nuoto artistico a Riccione

Oltre 360 atleti e 80 società sportive protagonisti per quattro giorni di gare allo Stadio del Nuoto.

Sono iniziati oggi, giovedì 24 luglio, i Campionati Italiani Esordienti di nuoto artistico con più di 360 atleti, per quattro giorni di gare presso la Stadio del Nuoto di Riccione. Le gare, organizzate da Fin Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione, portano nel grande centro natatorio riccionese più di 80 società sportive provenienti da tutta Italia, con una previsione di 2.000 presenze nei 4 giorni di gare.

Per Polisportiva Riccione gareggeranno sei atlete, seguite da Maria Grano e dall’intero staff delle allenatrici della società ospitante.







Le gare si svolgeranno nelle vasche interne dello Stadio del Nuoto, mentre le vasche esterne saranno a disposizione del pubblico con tutte le attività del “Mare in piscina”, la formula che Polisportiva Riccione ha inaugurato da alcuni anni, con attrazioni, area bimbi e relax, dotata di ombrelloni e lettini e il nuovo servizio bar a bordo vasca, in collaborazione con Aqua Blu bar, per godere del relax senza allontanarsi dall’acqua.