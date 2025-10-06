Al via i negoziati sul piano di pace per Gaza di Trump

Il presidente Usa: “La prima fase sarà completata in settimana”

Sharm el-Sheikh – Hanno preso ufficialmente il via oggi i negoziati sul piano di pace per Gaza proposto dal presidente statunitense Donald Trump. In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha dichiarato: “Mi è stato detto che la prima fase dei negoziati su Gaza dovrebbe essere completata questa settimana, e sto chiedendo a tutti di agire velocemente”.

Il presidente ha aggiunto che, durante il fine settimana, ci sono state “discussioni molto positive con Hamas e con Paesi di tutto il mondo, per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza”. Secondo Trump, i colloqui si sono rivelati “molto proficui” e stanno avanzando rapidamente.

Parallelamente, i team tecnici delle delegazioni coinvolte si incontreranno in Egitto per approfondire e chiarire i dettagli finali dell’intesa.

Intanto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riunito nella serata di ieri i vertici della sua squadra negoziale, in vista delle trattative che potrebbero segnare un passaggio cruciale nella ricerca di una tregua duratura.