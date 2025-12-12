Al via il convegno internazionale su Alfredo Panzini e le lingue

In collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il convegno esplora l’influenza dello scrittore e le sue connessioni con la cultura europea

Entra nel vivo oggi, con la seconda giornata ora in svolgimento, il convegno di studi internazionali “Panzini: la lingua, le lingue, le traduzioni”, che vede l'Amministrazione Comunale in prestigiosa partnership con l’Università Ca' Foscari di Venezia, per la direzione scientifica del Prof. Alessandro Scarsella. Un evento di ambito accademico volto a esplorare l’influenza di Alfredo Panzini sulla cultura del suo tempo ed i suoi legami con figure e letterature europee. Ieri all'apertura dei lavori, una nutrita delegazione della nostra città ha visto presenti tra gli altri il Sindaco Filippo Giorgetti, il quale ha introdotto la prima giornata di attività, il Vice Sindaco Francesco Grassi, il Dirigente comunale Ivan Cecchini ed una rappresentanza dell'Accademia Panziniana guidata dal Presidente Flavio Ferranti. Si ricorda che è possibile seguire il convegno (che proseguirà poi il 18 e 19 dicembre) da remoto, collegandosi al link . Ulteriori informazioni e programma completo alla pagina