Al via la 25ª edizione di “Nuove Idee Nuove Imprese”: aperte le iscrizioni alla business plan competition

Da Rimini a San Marino torna il contest per aspiranti imprenditori: formazione gratuita, mentoring e premi per oltre 25mila euro per trasformare le idee in startup

Entra nel vivo la 25ª edizione di Nuove Idee Nuove Imprese: sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la business plan competition che, da un quarto di secolo, trasforma idee innovative in realtà aziendali tra la Romagna e la Repubblica di San Marino. Una competizione che offre ai partecipanti formazione gratuita, opportunità di networking e che genera cultura d’impresa a beneficio del territorio.

Quella che prende il via è un’edizione storica della business plan competition che, dal 2002, ha visto partecipare oltre 4.900 aspiranti imprenditori e 1.897 idee di business. I numeri confermano la solidità del progetto: 469 i business plan presentati nel corso delle varie edizioni e 143 le aziende avviate. Importante, poi, l’ammontare dei premi in denaro distribuiti, che ha raggiunto 693.000 euro.

“Quest’anno celebriamo un pezzo importante di storia – le parole di Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese –, un traguardo che testimonia la dinamicità della nostra competizione, in grado di interpretare il cambiamento e di sapersi rinnovare di pari passo con il mutamento degli scenari pur mantenendo la tradizione del suo format. Abbiamo compiuto un percorso significativo grazie alla visione dei nostri importanti soci fondatori e al sostegno di numerosi partner, un’alleanza che si è consolidata negli anni, ma continueremo a guardare lontano per rendere Nuove Idee Nuove Imprese uno strumento sempre più utile agli aspiranti imprenditori e al tessuto imprenditoriale locale”.

Le novità

Tra le novità di quest’anno, oltre alla challenge parallela lanciata da Linea Sterile e annunciata negli scorsi giorni (maggiori informazioni qui), spiccano un montepremi ancora più sostanzioso di oltre 25.000 euro, e il sostegno di Gruppo SGR in qualità di main sponsor.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta ad aspiranti imprenditori, team e neoimprenditori che abbiano avviato un’attività da non più di 24 mesi. Il bando guarda a tutto il territorio nazionale, con un focus per le province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre che per la Repubblica di San Marino.

È possibile candidarsi con un’idea di impresa, anche in fase iniziale, sia individualmente sia in gruppo. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online sul sito www.nuoveideenuoveimprese.it entro il 31 maggio.

Il percorso

Il percorso si sviluppa in più fasi, dalla formazione aperta a tutti (senza selezione iniziale) fino alla definizione del business plan assistita da docenti ed esperti. I progetti più meritevoli accederanno a percorsi avanzati di mentoring e supporto. Tutte le attività si svolgeranno a Rimini.

I premi in palio

I progetti vincitori, dal primo al terzo, si aggiudicheranno rispettivamente le somme di 10.000, 6.000 e 3.000 euro. Al montepremi si aggiungono i premi speciali:

€ 2.000 Premio speciale “Gruppo SGR” : destinato al progetto che si distingua per carattere innovativo della soluzione e solidità del team.

€ 2.000 Premio speciale “Fom Industrie – alla memoria di Federico Tamburini” : per il progetto che si distingua per grado di innovazione, visione e potenziale di sviluppo.

€ 1.500 Premio speciale “Linea Sterile – Challenge Lavanderia Intelligente” : contributo economico unito alla possibilità di sviluppare il progetto in collaborazione diretta con l’azienda partner.

€ 1.000 Premio SUMS: destinato alla migliore startup della Repubblica di San Marino.

A questi si aggiungono numerosi benefit e servizi (incubazione, mentorship e consulenze) messi in palio dai partner tecnologici e dalle associazioni di categoria del territorio.

Soci- Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

Main sponsor – Gruppo SGR

Partner e sponsor – Rivierabanca, Deloitte & Touche SpA, Fom Industrie, Studio Skema, Nemeni Teneri Capital SG, Crédit Agricole Italia, Linea Sterile e Dyna Brains.

In collaborazione con: Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune.