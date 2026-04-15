Al via la mostra sui minerali del Madagascar al Museo Sulphur di Perticara

Le meraviglie del mondo sotterraneo esposte in Valmarecchia

Sarà inaugurata sabato 18 aprile alle ore 17.00, presso il Museo Storico Minerario Sulphur di Perticara, la mostra dedicata ai tesori geologici del Madagascar: un’esposizione pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta di una delle realtà mineralogiche più straordinarie del mondo.

Il Madagascar, infatti, non è soltanto un’isola dalla natura unica, ma anche un autentico scrigno geologico. La sua lunga storia, iniziata miliardi di anni fa nel cuore dell’antico supercontinente Gondwana, ha dato origine a una varietà eccezionale di ambienti mineralogici, rendendo quest’area una delle principali province del pianeta.

«La mostra offrirà ai visitatori l’occasione di ammirare da vicino alcuni tra i campioni più affascinanti e rari provenienti dall’isola», spiega Cesare Bianchi, presidente della Pro Loco di Perticara. «Tra questi spiccano la liddicoatite, celebre per le sue straordinarie zonature di colore, la celestina, apprezzata per le sue delicate sfumature azzurre, il raro granato demantoide e la preziosa pezzottaite, una delle specie mineralogiche più ricercate e sorprendenti».

L’esposizione si propone non solo come un viaggio nella bellezza dei minerali, ma anche come un’occasione per approfondire il valore scientifico e naturale di un territorio che continua a suscitare grande interesse a livello internazionale.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno 2026. A tagliare il nastro inaugurale saranno il sindaco del Comune di Novafeltria Stefano Zanchini, la vicesindaco Elena Vannoni, il presidente della Pro Loco di Perticara Cesare Bianchi, il direttore del Museo Storico Minerario Sulphur Matteo Giordani, insieme a tutto lo staff del museo.