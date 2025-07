Al via le iscrizioni per Riccione Wellness Academy: lezioni gratuite all’alba e al tramonto

Dal 4 al 24 agosto piazzale Roma si trasformerà in una palestra a cielo aperto

Riccione si prepara a vivere un’estate all’insegna del movimento e del benessere. Da oggi, mercoledì 2 luglio, è possibile registrarsi sul sito ufficiale riccionewellnessacademy.it per partecipare gratuitamente all’iniziativa che dal 4 al 24 agosto trasformerà piazzale Roma in una palestra a cielo aperto. Riccione Wellness Academy è un invito a vivere la giornata muovendosi e ritrovando l’equilibrio tra corpo e mente, con energia e ritmo, in una piazza affacciata sul mare, dove il benessere diventa protagonista dell’estate.

Un’esperienza gratuita per tutti, con 72 ore di attività fisica suddivise in 21 giorni, ispirata ai valori olimpici e paralimpici grazie al sostegno del progetto “Italia dei Giochi” promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP. Riccione diventa così una delle tappe simboliche di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, con una proposta che fonde sport, inclusione e stile di vita sano.

Le giornate si apriranno con lezioni rigeneranti all’alba (dalle 6 alle 8), tra Hatha Yoga, Vinyasa, Pilates, Qi Gong e meditazione, per poi accendersi nel tardo pomeriggio (dalle 18:30 alle 20:30) con sessioni dinamiche come Allenamento funzionale, Fit dance, Intensive Yoga, Circuit training e Total body.

Tutti i corsi saranno guidati da istruttori qualificati selezionati da Fluxo Movement, realtà del territorio specializzata nel fitness outdoor. Non serviranno attrezzature particolari, solo un tappetino (100 saranno comunque messi a disposizione gratuitamente), e le lezioni saranno adatte a ogni livello di preparazione. Con Riccione Wellness Academy, la città aggiunge un nuovo tassello alla sua proposta culturale e d’intrattenimento che, grazie al ricco palinsesto Riccione Music City porta in città i grandi nomi della musica nazionale e internazionale, con una proposta per tutti i gusti.