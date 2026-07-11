Al via le riprese di "The Maranz", il nuovo film di Salvatore Michienzi: nel cast anche tre marchigiani

La produzione partirà da Torino per proseguire tra Milano e Bologna. Tra i protagonisti del progetto anche i fanesi Manrico Caldari e Melissa Mil, insieme al direttore della fotografia Amato Ballante

Sono ufficialmente iniziate le riprese di “The Maranz”, il nuovo film della Michienzi Production scritto e diretto dal regista Salvatore Michienzi. Il progetto cinematografico prenderà il via da Torino, proseguirà a Milano e farà tappa a Bologna, attraversando così alcune delle principali città del Nord Italia.

La pellicola affronta un tema di forte attualità sociale: vita di strada, una rapina improvvisa, aggressioni, combattimenti, violenze e furti sono al centro della narrazione. Un racconto duro che punta a riflettere sulle dinamiche del disagio giovanile e della criminalità urbana contemporanea.

Un fotogramma delle riprese

Tre marchigiani nel cast

Tra gli interpreti figurano anche tre professionisti marchigiani. Si tratta di Manrico Caldari, artista poliedrico attivo come attore, musicista e cantante; Melissa Mil, attrice e ballerina di danza classica, entrambi originari di Fano; e Amato Ballante di Tavullia, con un lungo passato professionale in Romagna.

Ballante ricoprirà il ruolo di direttore della fotografia e fotografo di scena, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata sui set cinematografici. Il professionista aveva già partecipato al film Havana Kirije accanto all’attore Franco Nero.

Il percorso di Michienzi

Per Salvatore Michienzi si tratta di un nuovo tassello in un percorso artistico in continua crescita. Nel 2023 il regista ha scritto e diretto il film Lockdawn. Attualmente è inoltre in concorso per l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2026 con il cortometraggio Dietro la Finestra, anch’esso scritto e diretto dallo stesso autore.

Le riprese di "The Maranz" prenderanno il via da Torino, per poi spostarsi a Milano e concludere questa prima fase di lavorazione a Bologna, città scelte dalla produzione come principali location del film.

Tra i protagonisti del progetto figurano anche tre professionisti marchigiani: Manrico Caldari, artista poliedrico di Fano, attore, musicista e cantante; Melissa Mil, anche lei fanese, attrice e ballerina di danza classica; e Amato Ballante, originario di Tavullia e con un lungo passato professionale in Romagna, che ricoprirà il ruolo di direttore della fotografia e fotografo di scena. Ballante vanta già esperienze su importanti set cinematografici ed è stato coinvolto anche nel film Havana Kirije con Franco Nero.

Produzione tra Torino, Milano e Bologna

Con “The Maranz” la Michienzi Production punta dunque a realizzare un’opera dal forte impatto sociale, valorizzando al tempo stesso la collaborazione con professionisti provenienti dalle Marche e consolidando la presenza del regista nel panorama cinematografico nazionale.

L’uscita del film è attesa al termine delle riprese, mentre cresce l’attenzione per il percorso festivaliero di “Dietro la Finestra”, attualmente candidato alla selezione della Mostra del Cinema di Venezia 2026.