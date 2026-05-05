Al via nel Distretto di Riccione il Caregiver Day 2026: un mese di eventi su cura e inclusione

Dal 5 maggio al 9 giugno incontri, laboratori e testimonianze nei comuni del territorio per valorizzare il ruolo dei caregiver familiari e la rete di sostegno sociale

Il Distretto di Riccione inaugura ufficialmente oggi il calendario del Caregiver Day 2026, un articolato programma di eventi che, fino al 9 giugno, attraverserà i comuni del territorio per accendere i riflettori sul ruolo fondamentale dei caregiver familiari. Sotto lo slogan “Cura e comunità - Sostegno a chi sostiene” e il claim “Tanti sguardi... un solo orizzonte”, l'iniziativa promuove una cultura della solidarietà che vede coinvolte le Amministrazioni locali, l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e una fitta rete di associazioni e cooperative del terzo settore.

Il programma delle iniziative

Il percorso di sensibilizzazione prende il via proprio oggi, martedì 5 maggio a Riccione, dove dalle ore 14:00, presso gli Spazi Collettivi Anziani di viale Cesare Battisti 31, si tiene un Open Day con laboratorio condiviso per scoprire le possibilità di supporto nate dalla rete tra il domicilio e le figure dei caregiver, in un evento promosso da Coop Cuore 21 e Formula Servizi alle Persone.

Il programma prosegue mercoledì 15 maggio alle ore 20:30 presso il teatro Massari di San Giovanni in Marignano con il “Teatro delle diverse abilità”, a cura di Teatro Cinquequattrini e Davide Pacassoni Odv; lo spettacolo propone il teatro come strumento pedagogico per favorire l'inclusione e valorizzare le diversità.

Venerdì 22 maggio alle ore 15:00, la Casa Residenza Anziani di San Giovanni in Marignano ospiterà “Uno sguardo verso l'alto”, una prova di basket inclusivo nel giardino sensoriale che coinvolgerà i ragazzi dell'associazione Pacassoni, i nonni, i familiari e gli studenti delle scuole locali.

Il momento centrale della manifestazione si terrà martedì 26 maggio a Riccione: dalle ore 16:00, il Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini diventerà il fulcro di un pomeriggio di sensibilizzazione con giochi in legno del Ludobus Scombussolo, laboratori creativi e poesie. L'evento sarà anticipato alle 15:30 da una camminata sociale di 5 km organizzata da Alzheimer Rimini con partenza dal parco Olivetani.

Il calendario prosegue giovedì 28 maggio alle ore 17:00 a Cattolica, presso la Bottega del parco della Pace, con un approfondimento sugli strumenti giuridici del “Durante e Dopo di Noi” a protezione dei progetti di vita delle persone con disabilità. Venerdì 29 maggio si terranno due appuntamenti: alle 15:30 alla Cra Pullè di Riccione, la dottoressa Manuela Boschetti relazionerà sui cambiamenti relazionali nel deterioramento cognitivo (incontro riservato a ospiti, familiari e operatori), mentre alle 17:30 alla Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano si svolgerà “Uno sguardo sui servizi”, incontro pubblico di orientamento e testimonianze.

Sabato 30 maggio alle 10:30, presso “Il Cerchio” a Morciano di Romagna, l'autore Mauro Mogliani presenterà il fumetto “I sogni di Park”, una testimonianza illustrata sul vivere il Parkinson e sul valore della cura. Il ciclo si chiuderà martedì 9 giugno alle 16:30 a San Giovanni in Marignano con “La Ruota Comunitaria”, uno spazio di ascolto e condivisione ispirato alla Ruota Comunitaria di Barreto per affrontare insieme le fatiche dell'essere caregiver.

In ogni tappa saranno presenti gli operatori del Servizio Sociale Territoriale per fornire informazioni sui servizi disponibili. Questa imponente mobilitazione è resa possibile dal lavoro congiunto del Distretto di Riccione e Ausl Romagna insieme ai Comuni di Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Coriano, Montescudo e Montecolombo, Morciano, Gemmano, Montegridolfo, Montefiore Conca, Saludecio, Sassofeltrio, Mondaino, al Centro Distrettuale per le Famiglie e alle numerose associazioni partner come Alzheimer Rimini, Parkinson in Rete, Noi Liberamente Insieme, Papa Giovanni XXIII, Arcobaleno, Ali di Farfalle, Davide Pacassoni, Noi del Campanone, Teatro Cinquequattrini e le cooperative Cad, Formula Servizi, Cuore 21, Ca’ Santino e Il Gesto.



