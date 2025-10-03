Al via Rallylegend: 200 vetture in gara e una “Sprint Legend Race” da non perdere

Presentati gli equipaggi, accesi i motori nello shakedown: cresce l’attesa per la prima tappa e per le celebrazioni dedicate a Delta S4 e McRae

Kalle Rovanpera, Stig Blomqvist, Miki Biasion, Gigi Galli, Alister Mc Rae è il parterre de roi che, sul palco di Rallylegend, non ha voluto mancare alla apertura ufficiale di uno degli eventi rally più attesi del mondo. L’entusiasmo che traspariva dalle loro parole è il miglior viatico per l’avvio di Rallylegend numero 23, con la affollata conferenza stampa di presentazione all’interno di Rallylegend Village. Per il Governo della Repubblica di San Marino, hanno portato il loro saluto e l’apprezzamento convinto e concreto Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e Rossano Fabbri, Segretario di Stato all'Industria, Artigianato, Commercio, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport. “Rallylegend è evento di vertice del palinsesto sportivo e turistico della Repubblica di San Marino. - è stato il parere condiviso - Attira decine di migliaia di appassionati e promuove il paese nel mondo. È una vetrina internazionale sostenuta da sponsor di alta caratura e curata nei minimi dettagli dai massimi esperti di questo tipo di iniziative. Le istituzioni sammarinesi sono da sempre convintamente a fianco a Rallylegend e ne apprezzano l’organizzazione e l’entusiasmo”. Interventi, a seguire, di Paolo Valli e Vito Piarulli, che hanno descritto Rallylegend 2025, sottolineando il grande passo avanti per la gestione dell’aspetto della sicurezza, con una “control room” in Direzione Gara a livello del Campionato del Mondo Rally, supporti tecnologici di ultima generazione e impiego di personale altamente qualificato. Tutto in stretta collaborazione con Istituzioni, Gendarmeria, Polizia Civile e Protezione Civile. Con gli aspetti logistici e tecnici illustrati da Mauro Zambelli, Coordinatore Generale e Gianluca Marotta, Direttore di Gara, che ha spiegato come viene gestito il rally. In rappresentanza degli sponsor, anzi per meglio dire partner attivi di Rallylegend, Niccolò Bellazzini, A.D. di Sparco. Nella mattinata si sono concluse le operazioni di verifica preliminare e le ricognizioni del percorso da parte degli equipaggi, mentre i motori sono stati accesi e tanto pubblico già presente allo shakedown, i test pre-gara con le vetture da gara e Legend Stars. Ma la attesa maggiore è per la “Sprint Legend Race”, la speciale delle rotonde, in notturna, prima occasione per vedere in azione e applaudire le oltre 200 splendide vetture in gara.

Oggi, venerdì 3, partenza prima tappa

Presentazione di tutti gli equipaggi sul palco partenza, sessioni autografi presso le hospitality dei main sponsors, walkabout-visita del parco partenza, insieme ai talk show “Lancia Delta S4 Celebration” e “30th McRae Celebration” sono le attività che venerdì 3 precedono la partenza del rally, il tradizionale Giorno 1, alle ore 19.30