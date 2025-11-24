Al voto in Veneto, Puglia e Campania

Affluenza in calo. Seggi aperti fino alle 15, poi lo spoglio per i nuovi governatori

Le Regioni Campania, Puglia e Veneto tornano oggi alle urne per eleggere i nuovi presidenti. I seggi hanno riaperto alle 7 e resteranno accessibili fino alle 15, quando inizierà immediatamente lo spoglio delle schede.

La giornata di ieri ha registrato un calo dell’affluenza in tutte e tre le regioni. Alle 19, in Campania aveva votato il 25,87% degli aventi diritto, leggermente meno rispetto al 26,5% della precedente tornata. In Puglia l’affluenza si è fermata al 23,67%, contro il 27,64% del 2020. In Veneto ha votato il 29,31% degli elettori, con una flessione di circa sei punti rispetto alle ultime regionali. In totale, sono chiamati al voto circa 11,5 milioni di cittadini.

Questa tornata elettorale segna anche la fine dell’era dei tre “supergovernatori”: Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia, tutti giunti al termine dei rispettivi mandati.

Gli sfidanti in corsa per la guida delle Regioni sono: Veneto: Alberto Stefani (centrodestra) e Giovanni Manildo (centrosinistra). Campania: Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra). Puglia: Antonio Decaro (centrosinistra) e Luigi Lobuono (centrodestra).