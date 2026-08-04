Alba in musica a Riccione con Gloria Campaner e Thea Crudi

Domenica 9 agosto alle 5.30 sulla spiaggia di piazzale San Martino un viaggio tra pianoforte, mantra e meditazione all'alba

Quando il sole inizia a sorgere dal mare e la spiaggia è ancora avvolta dal silenzio, Riccione si prepara a vivere un'esperienza capace di andare oltre il concerto. Domenica 9 alle 5.30 la spiaggia libera di piazzale San Martino ospiterà il penultimo appuntamento di Albe in controluce, la rassegna che ogni estate trasforma il sorgere del sole in un palcoscenico naturale.

Protagoniste saranno Gloria Campaner e Thea Crudi, che porteranno in scena "Yantra. Nel tempio del suono", un evento che unisce musica, meditazione e ascolto in un unico rito collettivo. L'idea è quella di accompagnare il pubblico nell'alba attraverso un'esperienza immersiva, dove il paesaggio naturale, il suono e il respiro si fondono in un momento di condivisione.

Con la regia e il sound design di Cristian Bonato, lo spettacolo si sviluppa come un viaggio tra concerto e rito contemporaneo. Pianoforte, voce, mantra e silenzi dialogano con il rumore delle onde, trasformando la spiaggia in uno spazio sospeso tra arte e contemplazione. Il sole che emerge dall'orizzonte diventa parte integrante della performance, contribuendo a creare un'atmosfera unica.

Gloria Campaner è una delle pianiste italiane più apprezzate a livello internazionale. Di recente è stata protagonista di uno dei momenti più emozionanti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, quando all'Arena di Verona ha eseguito Experience di Ludovico Einaudi accompagnando la performance di Roberto Bolle.

Accanto a lei ci sarà Thea Crudi, divulgatrice, autrice e formatrice che da anni porta avanti un percorso dedicato alla voce come strumento di connessione, espressione e consapevolezza. Il suo lavoro intreccia pratiche vocali, tradizioni spirituali e momenti di ascolto guidato, offrendo al pubblico un'esperienza che va oltre la semplice esecuzione musicale.

La rassegna Albe in controluce si concluderà domenica 16 agosto alle 5.45 sulla spiaggia libera del Marano con il concerto di Dutch Nazari, recupero della data inizialmente prevista per il 12 luglio e rinviata a causa del maltempo. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso libero e rappresentano un'occasione per vivere il mare di Riccione in una veste insolita, tra arte, natura e il fascino delle prime luci del giorno.