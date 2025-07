“Albe in controluce”: la magia del concerto all’alba sulle spiagge di Riccione

Un viaggio musicale all’alba tra pop, jazz e sonorità brasiliane sulle spiagge di Riccione

Le suggestioni di una vacanza o di una domenica in relax si amplificano nella magia del mare che prende forma alle prime ore del mattino, quando il sole disegna l’orizzonte e i suoni si trasformano in emozioni. L’aurora sulla spiaggia di Riccione assume un valore ancora più intenso grazie ai concerti delle “Albe in controluce”, che rendono questa esperienza unica e irripetibile, quando le note suggestive di artisti apprezzati dal pubblico si lasciano ispirare dalla bellezza della natura, lasciando un ricordo profondo in ogni spettatore.

Dopo la straordinaria interpretazione in danza e musica con Kledi e Syria all’alba della Notte Rosa, il tour musicale itinerante sulla spiaggia di “Albe in controluce” prosegue domenica 6 luglio (ore 5:15, spiaggia 75 Golden Beach) con il cantautore Mario Venuti, che presenta a Riccione il suo live “Tra la carne e il cielo”: un concerto intimo di chitarra e voce, impreziosito dalle leggere e colorate percussioni di Gabriel Prado. Con questo concerto, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire i grandi successi che hanno definito la carriera dell’artista, di farsi trasportare dai ricordi con le cover delle grandi canzoni italiane e di apprezzare i brani tratti dal suo ultimo album: da “Napoli-Bahia”, il primo singolo uscito a maggio del 2023, a “Degrado”, l’ultimo brano che ha accompagnato l’uscita del nuovo disco.

Mario Venuti ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 con la band Denovo prima di intraprendere, nel 1994, un fortunato percorso da solista. In oltre trent’anni di carriera ha pubblicato undici album, partecipato più volte al Festival di Sanremo, ottenendo importanti riconoscimenti, e ha collaborato con artisti di rilievo. La sua musica fonde pop, jazz, blues e sonorità brasiliane, sempre all’insegna della contaminazione stilistica e dell'eleganza compositiva. Dopo esperienze acustiche e progetti jazz come “Mario Meets Jazz”, nel 2021 ha pubblicato “Tropitalia”, originale reinterpretazione tropicalista di brani italiani celebri.

Il 19 aprile 2024 è uscito “Tra la carne e il cielo”, undicesimo album di inediti, pubblicato in digitale, cd e vinile. Composto da 12 brani, il disco rappresenta un’evoluzione elettrificata del precedente “Tropitalia”, confermando la vocazione internazionale e raffinata dell’artista. Le sonorità spaziano con naturalezza dal pop al jazz, dal blues alla musica brasiliana — uno dei riferimenti affettivi e musicali più ricorrenti del cantautore — aprendosi alle contaminazioni ritmiche e timbriche di tutto il mondo. Il sound, ricco e stratificato, si costruisce su una tavolozza strumentale ampia, anche i temi affrontati sono forti e profondi: tra spiritualità, desiderio, coscienza politica e riflessione esistenziale, “Tra la carne e il cielo” conferma Mario Venuti come un autore capace di superare le convenzioni, sempre lontano dal facile conformismo e coerente con una visione musicale e culturale indipendente e colta.

“Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione” è un progetto promosso e organizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.