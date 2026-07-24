Albe in controluce, Sara Gioielli canta sulla spiaggia di Riccione

Domenica 26 luglio il quinto appuntamento della rassegna con la cantautrice napoletana sulla spiaggia di piazzale San Martino

Il mare che si sveglia piano, i primi raggi che dipingono l’orizzonte di sfumature dorate e il fascino unico della musica che incontra il sorgere del sole. Sarà un risveglio denso di poesia e suggestive emozioni quello di domenica 26 luglio a Riccione: alle ore 5:30, la spiaggia libera di piazzale San Martino farà da cornice incantata al quinto appuntamento della rassegna Albe in controluce, accogliendo la voce intima e raffinata della giovane cantautrice e produttrice napoletana Sara Gioielli.

Un momento magico, immerso nel silenzio e nella bellezza del mattino, che si preannuncia tra i più intensi della stagione estiva riccionese. Presentato in sinergia con il Riccione Summer Jazz — in programma dal 25 luglio al 4 agosto —, il concerto porterà direttamente a contatto con la brezza marina una sensibilità artistica rara, capace di far dialogare le sfumature e la libertà espressiva del jazz con le sonorità più contemporanee della scena elettronica e cantautorale.

La voce intima di Sara Gioielli al sorgere del sole

Cresciuta musicalmente tra le mura prestigiose del Teatro San Carlo di Napoli e perfezionatasi nel canto jazz, Sara Gioielli ha saputo plasmare un’identità forte e inconfondibile. La sua è una proposta fluida e senza confini rigidi, dove la solida preparazione classica si fonde armoniosamente con la ricerca sonora moderna e un’introspezione profonda.

Nonostante la giovane età, l’artista vanta già esperienze di rilievo nel panorama nazionale, tra le quali la collaborazione come corista per La Niña e la partecipazione al grande concerto di Liberato al Circo Massimo di Roma. Tappa del tour ufficiale promosso da All Things Live, l’esibizione sulla spiaggia di San Martino sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, mentre il mare si illumina della prima luce del giorno, i brani dell’album “Gioielli Neri”. Un concerto che raccoglie idealmente il testimone lasciato lo scorso anno proprio da La Niña, proseguendo quel racconto al femminile suggestivo ed evocativo lungo la riva dell’Adriatico.

Recupero del concerto di Dutch Nazari

Verrà inoltre recuperato il concerto di Dutch Nazari, l’appuntamento della rassegna precedentemente annullato a causa del maltempo. Il cantautore e rapper padovano, riconosciuto come una delle voci più originali e stilisticamente personali del panorama musicale italiano per la sua capacità di equilibrare canzone d’autore e attitudine rap, tornerà a Riccione con il suo tour “Guarda l’estate amore mio”. L’evento si terrà domenica 16 agosto, alle ore 5:45, sulla spiaggia libera del Marano, regalando al pubblico la magia di una scrittura intima e tagliente al sorgere del sole sul mare.

La rassegna è promossa, curata e organizzata dall’assessorato alla Cultura e dall’assessorato al Turismo del Comune di Riccione. L’ingresso è libero.



