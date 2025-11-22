Alberi caduti a Perticara, Sant'Agata senza corrente: disagi da maltempo in Alta Valmarecchia

Le strade sono invece sostanzialmente praticabili

La neve caduta copiosamente nell'entroterra di Rimini ha provocato criticità e disagi alla popolazione. Se la situazione delle strade è sostanzialmente tranquilla, con il pronto intervento dei mezzi per liberarle e renderle praticabili, al contrario il peso della neve ha causato il crollo di una pianta in via Maestri del Lavoro a Perticara, rendendo di fatto la strada impraticabile. Stessa situazione si sta verificando invece in via Decio Raggi, dove un'altra pianta sta cadendo letteralmente in mezzo alla strada. I cittadini di Sant'Agata Feltria sono invece alle prese con un blackout a partire dalle 6 di questa mattina (sabato 22 novembre). Le strade dell'entroterra, da Sant'Agata Feltria a Perticara, sono comunque pulite e transitabili.