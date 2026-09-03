Alcantara riparte dai laboratori, verso il decennale del festival

Circa 200 studenti coinvolti tra Rimini, Viserba e Santarcangelo. Gli spettacoli dei laboratori entreranno nel cartellone del 2027

Circa 200 studenti saranno coinvolti anche quest'anno nei laboratori di Alcantara Teatro, tra Rimini, Viserba e Santarcangelo. L'attività è pronta a ripartire e guarda già al 2027, quando "Filo per Filo, Segno per Segno" arriverà alla sua decima edizione.

Il Laboratorio Stabile Alcantara da oltre 35 anni offre a bambini, ragazzi e giovani uno spazio in cui sperimentare attraverso il teatro. Il lavoro parte dall'ascolto e dalla relazione con gli altri e mette insieme apprendimento, creatività ed espressione.

I percorsi sono rivolti a tre fasce d'età, dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 14 e dai 15 ai 18 anni. Durante i mesi di laboratorio saranno gli stessi partecipanti a contribuire alla costruzione del percorso, dalla scrittura del copione fino alla realizzazione dello spettacolo.

Per Alcantara il teatro diventa quindi anche uno strumento per lasciare spazio alle singole persone. L'obiettivo, spiegano dall'associazione, è creare un'esperienza nella quale "ogni singolo individuo è importante non per ciò che sa fare, ma per quello che è".

Il lavoro dei laboratori troverà poi spazio all'interno del festival "Filo per Filo, Segno per Segno", i cui spettacoli conclusivi andranno a comporre parte del cartellone della prossima edizione. Un appuntamento che nel 2027 festeggerà i dieci anni e che, nel corso del tempo, ha cercato di allargare il proprio sguardo oltre i confini del teatro rivolto ai più giovani.

La decima edizione sarà infatti costruita attorno a una nuova parola guida. La direzione del festival sta già lavorando al tema, che quest'anno porterà al centro i concetti di "cura" ed "empatia".

Sono parole legate al modo in cui le persone si prendono cura delle relazioni e della vita insieme, e che Alcantara intende sviluppare attraverso il percorso laboratoriale e gli spettacoli. Il risultato sarà poi presentato al pubblico nel corso del festival, dove i lavori nati durante l'anno diventeranno parte del programma del decennale.