Alcaraz batte Sinner a Seul: prima sfida del 2026 al numero uno

Lo spagnolo si impone in due set nel match-esibizione disputato in Corea del Sud

A cura di Glauco Valentini Redazione
10 gennaio 2026 13:48
Alcaraz batte Sinner a Seul: prima sfida del 2026 al numero uno - © Ansa
Carlos Alcaraz si aggiudica la prima sfida del 2026 contro Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale ha superato l’azzurro con il punteggio di 7-5 7-6 nel match-esibizione andato in scena a Seul, davanti a un pubblico numeroso e caloroso.

Si è trattato del primo confronto stagionale tra le due stelle del tennis internazionale, impegnate nella fase di preparazione in vista degli Australian Open, in programma a fine gennaio. Una partita intensa ed equilibrata, che ha offerto spettacolo e indicazioni interessanti sullo stato di forma di entrambi.

«Mi sono divertito molto, l’affetto dei tifosi è stato incredibile», ha dichiarato Alcaraz al termine dell’incontro. Dello stesso tenore le parole di Sinner: «È stato speciale giocare davanti a nuovi fan. Ora la testa è già a Melbourne».

Un antipasto di lusso che accende l’attesa per il primo Slam della stagione.

