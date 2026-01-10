Alcaraz batte Sinner a Seul: prima sfida del 2026 al numero uno

Lo spagnolo si impone in due set nel match-esibizione disputato in Corea del Sud

Carlos Alcaraz si aggiudica la prima sfida del 2026 contro Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale ha superato l’azzurro con il punteggio di 7-5 7-6 nel match-esibizione andato in scena a Seul, davanti a un pubblico numeroso e caloroso.

Si è trattato del primo confronto stagionale tra le due stelle del tennis internazionale, impegnate nella fase di preparazione in vista degli Australian Open, in programma a fine gennaio. Una partita intensa ed equilibrata, che ha offerto spettacolo e indicazioni interessanti sullo stato di forma di entrambi.

«Mi sono divertito molto, l’affetto dei tifosi è stato incredibile», ha dichiarato Alcaraz al termine dell’incontro. Dello stesso tenore le parole di Sinner: «È stato speciale giocare davanti a nuovi fan. Ora la testa è già a Melbourne».

Un antipasto di lusso che accende l’attesa per il primo Slam della stagione.