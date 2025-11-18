Alcaraz, stop alla Coppa Davis

Un problema medico alla gamba lo costringe al forfait: l’annuncio dello spagnolo su Instagram

Carlos Alcaraz non sarà al via della Coppa Davis con la Spagna. A comunicarlo è stato lo stesso tennista spagnolo attraverso un post su Instagram, nel quale ha spiegato le ragioni del suo forfait. Reduce dalle Atp Finals di Torino e dalla sconfitta contro Jannik Sinner, il campione spagnolo ha rivelato di soffrire di un edema all’ischiotibiale della gamba destra.

“Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna per la Coppa Davis a Bologna – ha scritto –. Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra, e la raccomandazione medica è di non gareggiare”. Alcaraz ha poi sottolineato quanto per lui sia importante rappresentare il proprio Paese: “Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che ci sia e non vedevo l’ora di aiutare a lottare per la Coppa Davis”.

Il tennista ha concluso il messaggio con un’amara constatazione: “Torno a casa dolorante”, lasciando intendere che il recupero richiederà tempo e prudenza. La Spagna dovrà dunque fare a meno della sua punta di diamante nella competizione a squadre.