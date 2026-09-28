Alcol e droga, controlli a raffica in Valmarecchia: sei patenti ritirate

Nel fine settimana controllate 153 persone e 115 auto. Quattro denunce per alcol e tre giovani segnalati alla Prefettura per droga

Quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, altre due sanzionate per aver superato il limite di alcol alla guida e tre giovani segnalati alla Prefettura per possesso di droga. È il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria nei principali comuni della Valmarecchia.

I militari hanno identificato 153 persone e controllato 115 veicoli, effettuando verifiche anche in nove locali pubblici della zona. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione dei reati. Quattro automobilisti, tra i 23 e i 54 anni, sono stati denunciati dopo essere stati fermati con un tasso di alcol nel sangue compreso tra 0,81 e 1,23 grammi per litro. Per tutti è scattato anche il ritiro della patente. Altri due conducenti, di 20 e 46 anni, sono invece stati sanzionati perché avevano superato il limite consentito, senza però raggiungere la soglia prevista per la denuncia penale. Anche in questi casi la patente è stata ritirata.

Durante il servizio sono state inoltre contestate altre 13 violazioni al Codice della strada. I controlli hanno riguardato anche il consumo di stupefacenti. Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati con piccole quantità di hashish e marijuana, destinate, secondo quanto riferito dai Carabinieri, all'uso personale. La droga è stata sequestrata.