Alessandro Ciacci apre la stagione del Teatro Villa

Sabato a San Clemente il comico inaugura il cartellone con uno spettacolo tra satira e improvvisazione

La comicità di Alessandro Ciacci apre la nuova Stagione Curata del Teatro Villa di San Clemente. Sabato 14 novembre l'artista salirà sul palco con il suo one man show, dopo le apparizioni in "LOL 5", su Amazon Prime, e le collaborazioni con Piero Chiambretti su Rai 3. La serata comincerà alle 20 con l'apertura del Teatro Club, dove sarà possibile prendere un aperitivo. Alle 20.30 spazio al pre-show "Signori la mezza", a cura di Città Teatro. Alle 21.15, invece, inizierà lo spettacolo di Ciacci, che mescolerà satira, improvvisazione e comicità.

La formula del Teatro Club accompagnerà anche i prossimi appuntamenti: aperitivo, pre-show e ospiti a sorpresa prima delle rappresentazioni, con un momento di incontro per il pubblico anche al termine degli spettacoli. La prima parte della stagione proseguirà con "Vaniloqui" di Ivan Talarico, "Le Gemelle Mejerchold" con Airaudo e Penzo e un omaggio a Marcello Marchesi con Maurizio Cardillo. Le prevendite per gli spettacoli sono disponibili su Live Ticket