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Santarcangelo, si dimette il dg Mario Zavatta

La società ringrazia il dirigente per l’instancabile dedizione, la professionalità e la passione dimostrate. "Il mio amore per questo colori non finità mai"

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
12 novembre 2026 10:57
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Santarcangelo, si dimette il dg Mario Zavatta - Mario Zavatta
Mario Zavatta
Santarcangelo di Romagna
Sport
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Il Direttore Generale dello Young Santarcangelo, Mario Zavatta, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, che sono state accolte dalla società.

"Si chiude un capitolo straordinario e un ciclo ricco di successi fatto assieme a Mario Zavatta. Tutta la struttura societaria, il presidente e i collaboratori desiderano esprimere il più profondo e sentito ringraziamento a Mario Zavatta per l’instancabile dedizione, la professionalità e la passione dimostrate nel corso del suo percorso - recita il comunicato del club gialloblu - Le sue doti umane e dirigenziali hanno lasciato un segno indelebile nell'organizzazione, guidando il team verso vittorie e successi che rimarranno nella storia di questa società".

Queste le parole con cui Mario saluta il mondo gialloblu: "Ringrazio con tutto il mio cuore tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso straordinario, in particolar modo i miei direttori Luca e Sandro con cui ho condiviso strategie programmi e successi. Grazie Presidente, grazie a tutta la città di Santarcangelo con i suoi Casualmente. Il mio amore per questi colori non finirà mai. Forza Santa sempre".

A Mario Zavatta da parte dello Young Santarcangelo vanno i migliori e più sinceri auguri per un futuro ricco di successi personali.

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