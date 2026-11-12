Calcio Eccellenza Santarcangelo, si dimette il dg Mario Zavatta

La società ringrazia il dirigente per l’instancabile dedizione, la professionalità e la passione dimostrate. "Il mio amore per questo colori non finità mai"

Il Direttore Generale dello Young Santarcangelo, Mario Zavatta, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, che sono state accolte dalla società.

"Si chiude un capitolo straordinario e un ciclo ricco di successi fatto assieme a Mario Zavatta. Tutta la struttura societaria, il presidente e i collaboratori desiderano esprimere il più profondo e sentito ringraziamento a Mario Zavatta per l’instancabile dedizione, la professionalità e la passione dimostrate nel corso del suo percorso - recita il comunicato del club gialloblu - Le sue doti umane e dirigenziali hanno lasciato un segno indelebile nell'organizzazione, guidando il team verso vittorie e successi che rimarranno nella storia di questa società".

Queste le parole con cui Mario saluta il mondo gialloblu: "Ringrazio con tutto il mio cuore tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso straordinario, in particolar modo i miei direttori Luca e Sandro con cui ho condiviso strategie programmi e successi. Grazie Presidente, grazie a tutta la città di Santarcangelo con i suoi Casualmente. Il mio amore per questi colori non finirà mai. Forza Santa sempre".

A Mario Zavatta da parte dello Young Santarcangelo vanno i migliori e più sinceri auguri per un futuro ricco di successi personali.