Alessandro Giovanardi: nomina d'eccellenza alla direzione dei musei di Rimini

Dopo apposita selezione, c'è il nuovo direttore per i Musei Comunali

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha firmato il decreto di nomina del nuovo direttore dei Musei Comunali, individuandolo, dopo apposita selezione: si tratta di Alessandro Giovanardi. A metà del mese di ottobre l’insediamento del nuovo direttore, che nei prossimi giorni sarà presentato agli organi di informazione.

Alessandro Giovanardi, nato a Rimini il 21 dicembre 1972, vanta una pluriennale esperienza professionale, in qualità di direttore del Museo Biblioteca Renzi di San Giovanni in Galilea, nonché di responsabile dell’Ufficio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e di curatore e conservatore delle raccolte artistiche della Fondazione stessa (alcune delle quali ospitate presso il Museo della Città di Rimini). Questo unitamente all’attività di consulente scientifico del Museo di Stato della Repubblica di San Marino e di organizzatore e curatore di numerose mostre.

“Ringrazio sinceramente e mi congratulo con tutti i professionisti che hanno partecipato alla selezione - dichiara il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. E ringrazio in particolare il dottor Luca Baroni e il dottor Andrea Bruciati che, insieme ad Alessandro Giovanardi, hanno preso parte ai colloqui finali. Con l’incarico ad Alessandro Giovanardi, formalmente a tempo determinato (scadenza con mandato amministrativo 2021/2027), mettiamo al centro del dibattito presente e futuro il Museo e la rete museale riminese. C’è oggi la necessità che i grandi obiettivi nazionali e internazionali che abbiamo sottoscritto nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura trovino prima di tutto forza e gambe nella partecipazione attiva e consapevole di tutta la comunità riminese, in un rapporto finalmente continuo e proficuo con tutte le altre realtà del territorio provinciale. La cultura è prima di tutto alimento indispensabile a una crescita complessiva nelle conoscenze e nella responsabilità collettive, oltre ad essere anche un asset turistico, e la figura di Alessandro Giovanardi interpreta in maniera efficace questa tensione, allargandone le potenzialità a tutta la cittadinanza”.