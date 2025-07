Alessio Tacchinardi ha compiuto 50 anni: la festa al Frontemare dall'amico Mario Fucili

Ex centrocampista della Juventus, ha scelto di festeggiare i 50 anni in Riviera

Il 23 luglio ha spento 50 candeline. Venerdì scorso (25 luglio) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista di uno dei periodi d’oro più floridi della storia della Juventus, ha scelto di festeggiare il compleanno a Rimini, dove l’amico Mario Fucili gli ha imbandito una serata di gran divertimento al Frontemare - Top Club, dove Alessio si è sentito a casa. In primis perché quando ce n’è l’occasione non manca di regalarsi una trasferta nella Riviera by night. In secondo luogo per la sorpresa preparatagli dall’amico Fucili: al party ufficiale, al tavolo di Tacchinardi c’era infatti anche la nota conduttrice Mediaset Monica Bertini, con cui ha fatto squadra per una sera anche fra musica e fan oltre che sul piccolo schermo dove Alessio è uno dei principali opinionisti calcistici della stessa testata. I due si sono concessi con grande disponibilità alla “partita” degli autografi e dei selfie, prima e dopo il taglio dell’immancabile torta con l’effige del grande campione.