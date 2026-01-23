Alex Podestà ancora protagonista: weekend di gare per il Circolo Tennis di Novafeltria

Podestà vince il Super Green al Circolo Tennis Casalboni. Terzo posto per Francesco Moni

Altro fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Tennis Novafeltria nei tornei disputati presso il Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Nel Super Green il campioncino Alex Podestà ha vinto, in un tabellone da 36 partecipanti, battendo in finale Riccardo Sbrollini del Circolo Tennis Cerri di Cattolica, continuando al sua striscia positiva di vittorie iniziata nel 2025. Ha ben figurato anche Giulio Sammarini. Nel Green Francesco Moni si è classificato terzo, mentre si sono ben comportati anche Federico Guidi e Lorenzo Possenti. Buon esordio anche per le “ragazze”, con Noemi Cupi semifinalista e Anna Maria Gori e Amalia Celli che si sono fatte valere.