Alex Zanardi, oltre il limite: San Marino celebra un campione

Il 9 settembre al Teatro Titano una serata speciale per celebrare il campione, l’uomo e la sua straordinaria capacità di trasformare ogni sfida in una ripartenza

Nel pieno dell'atmosfera travolgente che accompagna il “Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2026”, la Repubblica si appresta a vivere un appuntamento di straordinaria intensità emotiva e sportiva.

Mercoledì 9 settembre, alle ore 20:30, lo storico Teatro Titano di San Marino Città aprirà le proprie porte per la serata evento “Oltre il Limite: San Marino ricorda Alex Zanardi”. Un momento speciale, nato da un’idea dell’ “avvocato volante” Diego Pensalfini, per rendere omaggio a un campione capace di riscrivere il concetto stesso di sfida, dentro e fuori dalle piste.

L'eco dell'omaggio giunto proprio di recente dalla California – dove il famoso circuito di Laguna Seca ha intitolato ad Alex la celebre curva del "Cavatappi", a trent'anni esatti dallo storico sorpasso su Bryan Herta noto al mondo come "The Pass" – risuona con naturalezza sul Titano. La Serenissima Repubblica vanta un legame profondo con il pilota emiliano, suggellato nel 2019 con il conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine di Sant'Agata, la prima ricevuta all'estero. Un riconoscimento sincero a una figura assurta a simbolo universale di dignità e tenacia.

Ad aprire l'evento saranno i saluti istituzionali del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, promotore convinto dell'iniziativa. «Ricordare Alex sul nostro territorio significa celebrare la grandezza dell'animo umano prima ancora che i successi del pilota o dell'atleta», dichiara Fabbri. «Mentre i riflettori internazionali illuminano la nostra terra per le sfide della MotoGP, avvertiamo il dovere e il privilegio di offrire una pausa di riflessione autentica. Zanardi ci ha mostrato come tracciare traiettorie inedite nella vita, trasformando l'ostacolo più duro in una ripartenza. Sarà l'abbraccio affettuoso del Titano a un amico mai dimenticato».

La narrazione entrerà nel vivo con la testimonianza toccante di Niccolò Zanardi, pronto a tracciare un ritratto intimo del padre. Il capitolo iniziale si arricchirà del saluto video canvas firmato da Andrea Kimi Antonelli, giovane fenomeno dell'automobilismo, a testimonianza di una passione che unisce le generazioni. Sul palco si avvicenderanno poi volti legati ad Alex da ricordi indissolubili: Filippo, amico d'infanzia e compagno di viaggio dagli esordi sui kart fino all'epopea americana in CART, e il tre volte campione del mondo Loris Capirossi, spinto dall'affetto di chi ha condiviso con lui gli anni della giovinezza sotto lo stesso tetto. Un sapore d'altri tempi arriverà anche dall'inconfondibile voce di Carlo Costa, storico speaker dell'Autodromo di Imola, pronto a rievocare aneddoti sulla grinta del pilota bolognese.

Il racconto incrocerà il giornalismo d'autore e i protagonisti del paddock. A guidare la platea saranno voci autorevoli come Guido Meda, Marino Bartoletti e Pino Allievi, affiancati da figure chiave della medicina e del Motomondiale: il Dottor Claudio Costa, riferimento per generazioni di centauri, il Team Principal Lucio Cecchinello e il pilota MotoGP Johann Zarco. Ad arricchire la platea, una rosa di campioni del passato quali Virginio Ferrari, Luca Cadalora, Vinicio Salmi e Franco Uncini.

A coronamento della serata, lo schermo del Teatro Titano proporrà un’opera rimodellata per l'occasione: la nuova versione del docu-film "Voglio correre". Si tratta di un lavoro inedito di riadattamento e montaggio firmato personalmente dal Dott. Claudio Costa, pensato per porre al centro della narrazione l'intensa parabola sportiva e umana di Alex Zanardi.

Chi immagina una semplice celebrazione nostalgica resterà sorpreso: la serata infatti promette alcune sorprese che premieranno chi sceglierà di essere presente. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.