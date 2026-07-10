Alexia in concerto in riviera, tanti eventi con Rds Loves Rimini

Piazzale Kennedy diventa una grande discoteca a cielo aperto

L'estate riminese continua con la musica e l'energia di Rds 100% grandi successi che dal 24 luglio al 2 agosto, torna a trasformare Piazzale Kennedy nel cuore pulsante dell'intrattenimento estivo con RDS Loves Rimini.

Per dieci giorni, la radio partner della Riviera romagnola proporrà dirette quotidiane, dj set serali e appuntamenti musicali dal vivo a due passi dal mare. Un’occasione per accendere i riflettori sul territorio, raccontando Rimini e valorizzandola come destinazione estiva di riferimento.

Le dirette radiofoniche vedranno protagoniste le voci di Roberta Lanfranchi, che trasmetterà live dalla Temporary Radio situata proprio Piazzale Kennedy, e Claudio Guerrini, in collegamento da Milano, dalle 15 alle 19 nelle giornate del 24 e 25 luglio e dal 27 luglio al 1° agosto.

Ogni sera, a partire dalle 22, Piazzale Kennedy si trasformerà in un grande dancefloor all'aperto con i DJ set firmati RDS per continuare a ballare dopo il tramonto. Nei weekend (24 e 25 luglio, 31 luglio e 1° agosto) spazio all’energia del Discoradio Party che vedrà in consolle Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash.

L'evento clou è fissato per venerdì 31 luglio quando sul palco di Rimini arriverà Alexia, una delle artiste italiane più note e apprezzate nel panorama della musica dance e pop internazionale. Alexia ha all’attivo oltre 5 milioni di dischi venduti nel mondo, 8 Dischi d'Oro e 2 di Platino, grazie a hit che hanno scalato le classifiche europee (come Me and You, Summer is crazy, Uh la la la e l'album Happy del 1999), fino alla consacrazione in Italia con il trionfo al Festival di Sanremo nel 2003 con Per dire di no. Ancora oggi è capace di far ballare il pubblico di tutto il mondo, come dimostrano le 15.000 persone che l’anno scorso l’hanno vista esibirsi a Città del Messico.

In chiusura di serata tornerà il Discoradio Party fino alla mezzanotte.

Domenica 2 agosto infine RDS Loves Rimini congederà Piazzale Kennedy con la selezione musicale di Playlist RDS.