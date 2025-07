Alice Parma: oltre un milione di euro dalla Regione alla cultura nella provincia di Rimini

La consigliera, in risposta alle recenti polemiche sui presunti mancati contributi, dichiara: “Qui la cultura si sostiene, non si censura.”

La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno concreto nel sostenere il settore culturale e dello spettacolo dal vivo, con uno stanziamento di oltre un milione di euro destinato a 14 progetti nella provincia di Rimini. A darne notizia è Alice Parma, vice capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che sottolinea il valore di un investimento pensato per rafforzare l’identità culturale del territorio e garantire libertà di espressione artistica.

“Grazie alla Legge Regionale 13/1999 – dedicata alla promozione delle attività teatrali, musicali, di danza e del circo contemporaneo – sono in arrivo fondi importanti per il biennio 2025-2027, destinati a realtà culturali radicate e innovative, da Santarcangelo di Romagna a Pennabilli, da Rimini a Bellaria Igea Marina”, spiega Parma.

Tra i beneficiari figurano alcune tra le esperienze più significative della scena culturale locale:

Santarcangelo dei Teatri APS – €366.000

– €366.000 Teatro Dimora L’Arboreto APS (Mondaino) – €138.000

– €138.000 Comune di Rimini (Sagra Musicale Malatestiana) – €131.000

– €131.000 Motus – €123.000

– €123.000 Fratelli di Taglia (Riccione) – oltre €50.000

– oltre €50.000 Artisti in Piazza (Pennabilli) – quasi €50.000

– quasi €50.000 Teatro Europeo Plautino – €34.000

– €34.000 Korekané – €28.000

– €28.000 Quotidiana.com – €23.000

– €23.000 Associazione culturale Angelini-Serrani – €18.000

– €18.000 Teatro della Centena – €18.000

– €18.000 Città Teatro – €18.000

– €18.000 Hub Music Factory (Bay Fest – Bellaria Igea Marina) – oltre €25.000

A questi si aggiunge la Convenzione di coordinamento con Riccione Teatro, che riceverà €74.000.

“Si tratta di un risultato importante che riconosce il valore delle progettualità culturali del nostro territorio – afferma Parma – e conferma la visione della Regione, che considera lo spettacolo non solo un pilastro identitario, ma anche un motore di sviluppo sociale ed economico, oltre che uno strumento essenziale di formazione e libertà”.

Nel contesto attuale, in cui la cultura viene spesso messa sotto attacco, la vicepresidente del gruppo Pd lancia un messaggio chiaro: “Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutte queste realtà. Il loro lavoro – spesso silenzioso, ma straordinariamente prezioso – alimenta un tessuto culturale vivo, plurale e innovativo. In Emilia-Romagna la cultura non si censura, si sostiene. Anche alla luce di episodi recenti che hanno colpito realtà come il Santarcangelo Festival, vogliamo ribadire un principio fondamentale: continueremo a difendere la libertà artistica con responsabilità e coraggio, anche di fronte a chi pensa che basti ‘colpirne uno per addomesticarne cento’”.

Parma conclude con un appello alla coesione e al sostegno della cultura libera e accessibile: “Per noi la libertà artistica è un valore da difendere ogni giorno, insieme a chi lavora per una cultura critica, aperta a tutte e a tutti”.