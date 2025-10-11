Alla Fiera del Tartufo di Pergola arriva la Star della commedia Barbara Bouchet

L’amatissima attrice che ha segnato un’epoca, musa anche per Quentin Tarantino, sarà la super ospite della seconda domenica

Il fascino e l’eleganza senza tempo di Barbara Bouchet, star della commedia anni 70’ e 80’, arriverà alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola.

L’amatissima attrice che ha segnato un’epoca, musa anche per Quentin Tarantino, sarà la super ospite della seconda domenica, 12 ottobre, della kermesse dedicata al Re della tavola. Barbara Bouchet sarà a Pergola per tutta la giornata. Visiterà la Casa del tartufo e la mostra mercato, sino al Museo dei Bronzi Dorati.

Un incontro unico e prezioso quello tra l’intramontabile icona di bellezza e sensualità e il Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. Ricchissimo il programma della giornata: cultura, ma anche spettacoli, animazione, visite guidate, cene di qualità.

Come sempre in vetrina gli ‘Ori di Pergola’, il tartufo bianco pregiato e i Bronzi dorati, il gruppo equestre unico al mondo: 9 quintali di bronzo e oro magistralmente forgiati duemila anni fa. Programma completo e tutte le informazioni sulle pagine social e pergolaturismo.it.