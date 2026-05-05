Alla Fiera di Rimini al via Venditalia 2026: il grande evento europeo del vending

Oltre 300 brand e 40% di espositori esteri per la fiera della distribuzione automatica, nuova collaborazione tra Confida e Italian Exhibition Group

Da domani a venerdì, alla fiera di Rimini, si tiene Venditalia, l’evento leader europeo per il settore della distribuzione automatica.

Il 2026 segna l’inizio della collaborazione tra l’associazione di categoria Confida e Italian Exhibition Group, quali organizzatori della fiera. Una sinergia che unisce da un lato l’esperienza ultra-specializzata di Confida nel vending e dall’altro la forza organizzativa e il network globale di IEG con l’obiettivo di costruire un evento ancora più solido, innovativo e attrattivo a livello mondiale.

Per la prima volta in riviera, Venditalia marca un momento cruciale per l’espansione internazionale della manifestazione. Un cambiamento strategico, pensato per rafforzare la presenza sui mercati esteri, aumentare l’export e supportare l’internazionalizzazione dell’intero comparto, che porterà in fiera oltre 300 brand espositori di cui il 40% esteri (+8% sul 2024), disposti su 8 padiglioni dedicati per 30.000 metri quadrati di offerta espositiva.

Venditalia rappresenta l’intera filiera del vending, dalle vending machines ai prodotti di consumo fino ai sistemi di pagamento, una vetrina in cui espositori internazionali presentano in anteprima i prodotti più innovativi, tecnologie all’avanguardia e soluzioni che stanno cambiando il futuro del vending. Il programma sarà arricchito da dibattiti, talk show e incontri sui temi caldi del mercato, offrendo un’esperienza completa e dinamica per i gestori e i pubblici esercizi interessati a questo settore.