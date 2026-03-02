Alla Fiera di Rimini torna KEY: focus su energia, comunità energetiche e innovazione

Torna alla Fiera di Rimini l’appuntamento con “KEY – The Energy Transition Expo”

Torna alla Fiera di Rimini l’appuntamento con “KEY – The Energy Transition Expo”: la manifestazione internazionale dedicata alla transizione e l’efficienza energetica giunta alla sua quarta edizione e in programma dal 4 al 6 marzo 2026 alla Fiera di Rimini. Alla tre giorni parteciperà anche Legambiente con un ricco calendario di appuntamenti e temi a partire da quello delle rinnovabili, delle comunità energetiche e dell’informazione scientifica.

Si inizierà giovedì 5 marzo con la presentazione del secondo numero di QualEnergiaScience, dalle ore 12:00 alle 13:00, Innovation Arena - Pad. D4. A seguire nel pomeriggio l’evento organizzato insieme al Kyoto Club sulle CER - le comunità energetiche rinnovabili – ore 16:30 - Sala Diotallevi 1, Hall Sud. Venerdì 6 marzo Legambiente presenterà dalla Fiera di Rimini il nuovo report “Scacco Matto alle rinnovabili 2026” alle ore 10:00 presso la Sala Neri 2, Hall Sud.

Oltre a questi tre eventi, l’associazione ambientalista parteciperà come ospite-relatore anche a diversi tavoli di confronto che spazieranno dai temi energetici a quelli sull'agrivoltaico, dalla Direttiva europea EPBD all’integrazione tra rinnovabili e territorio.