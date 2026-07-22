Alla Gambalunga Annalisa Ambrosio racconta George Steiner e la forza della vita dopo le tragedie della storia

Giovedì 23 luglio la filosofa e scrittrice protagonista della rassegna “Libri quasi dimenticati” con Errata. Una vita sotto esame

Quale forza spinge gli esseri umani ad amare la vita nonostante le tragedie della storia? Attorno a questa domanda ruota Errata. Una vita sotto esame di George Steiner, il libro che la filosofa e scrittrice Annalisa Ambrosio racconterà giovedì 23 luglio nella Corte della Biblioteca Gambalunga per la rassegna “Libri quasi dimenticati. Romanzi e saggi intramontabili narrati da scrittrici contemporanee”. Un'opera in cui il grande studioso europeo trasforma l'autobiografia in una meditazione sul destino della cultura occidentale, sulla memoria e sulla responsabilità del pensiero.



Pubblicato in originale nel 1997 e tradotto in Italia da Garzanti l'anno successivo, Errata. Una vita sotto esame è molto più di un'autobiografia. Attraverso la propria vicenda personale e intellettuale, Steiner costruisce una riflessione lucida e appassionata sui grandi temi che hanno attraversato il Novecento: la cultura europea, l'esilio, il linguaggio, la memoria, la responsabilità della conoscenza.

Nato a Parigi da una famiglia ebraica costretta a fuggire dall'Europa del nazismo, Steiner ha fatto della letteratura e del pensiero strumenti per interrogare le contraddizioni della civiltà occidentale. In Errata guarda alla propria vita come a un testo da rileggere criticamente, senza indulgenze e senza celebrazioni, trasformando il bilancio personale in una meditazione profonda sul valore e sui limiti della cultura.

Attraverso la lettura proposta da Annalisa Ambrosio, Errata torna a occupare il posto che merita nel dialogo tra libri e lettori, incarnando perfettamente lo spirito della rassegna: riportare alla luce opere di grande valore che il tempo ha allontanato dai riflettori, ma non dalla loro capacità di parlare al presente.

La rassegna “Libri quasi dimenticati” è ideata da Testarde – studio associato indocile, fondata da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli, in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga.





Annalisa Ambrosio è laureata in Filosofia, diplomata alla Holden, dal 2022 dirige Academy Scrivere, corso triennale della scuola. Insieme ad altri autori e autrici ha curato per Zanichelli l’antologia di italiano La seconda luna (2018) per il primo biennio delle scuole superiori e Gli anni del sole (2023) per le scuole medie. Ha scritto Platone. Storia di un dolore che cambia il mondo per Bompiani (2019) e per lo stesso editore ha curato le introduzioni ai libri della collana “Echi”. I suoi ultimi saggi sono: Lo spazio tra le cose (Treccani 2033) e L’amore è cambiato (Einaudi 2025). Con Paolo Di Paolo ha curato per Electa (2026) The Baricco Book.





Ingresso libero