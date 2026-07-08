Alla Gambalunga tornano in scena i “Libri quasi dimenticati”

Il primo appuntamento dedicato al romanzo culto “Il nuovo sesso. Cowgirl” di Tom Robbins.

Prende il via giovedì 9 luglio alle ore 21, nella Corte della Biblioteca Civica Gambalunga, “Libri quasi dimenticati. Romanzi e saggi intramontabili narrati da scrittrici contemporanee”, la nuova rassegna ideata da Testarde – studio associato indocile, fondato da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli, in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga.



Il primo appuntamento avrà come protagonista la scrittrice e giornalista Silvia Bottani, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di Il nuovo sesso. Cowgirl di Tom Robbins, romanzo di culto della letteratura americana del secondo Novecento, oggi meno presente sugli scaffali delle librerie ma ancora capace di parlare al nostro tempo con straordinaria forza e libertà.

Il nuovo sesso. Cowgirl è un libro eccentrico, ironico e visionario, che attraverso la figura memorabile di Sissy Hankshaw costruisce una riflessione originale sull'indipendenza, sull'identità e sulla ricerca di una vita vissuta fuori dagli schemi. Con uno stile che mescola satira, avventura e provocazione, Robbins ha dato vita a un'opera diventata un punto di riferimento per generazioni di lettrici e lettori.



L'incontro sarà l'occasione per riscoprire un romanzo che sfugge alle classificazioni e che, a distanza di decenni dalla sua pubblicazione, continua a interrogare il presente. Attraverso il racconto di Silvia Bottani, il pubblico potrà avvicinarsi a un testo che conserva intatta la sua capacità di sorprendere, divertire e mettere in discussione certezze e convenzioni.



La rassegna nasce dall'idea che esistano libri di grande valore letterario che, pur non essendo entrati nel canone dei classici, non hanno perso la loro attualità. Opere spesso difficili da reperire nei circuiti commerciali, ma custodite dalle biblioteche e pronte a tornare vive ogni volta che qualcuno decide di rileggerle e raccontarle.



«Questa rassegna – spiegano le organizzatrici Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli – vuole essere l'occasione per rinsaldare, attorno alle storie, quel senso di comunità di cui oggi tutti avvertiamo il bisogno. Ma sarà anche l'opportunità per scoprire come i romanzi e i saggi di autrici e autori di rilievo del secondo Novecento non abbiano scadenza: sono capaci di riattivarsi e parlare al nostro presente ogni volta che prestiamo loro la giusta attenzione».





Silvia Bottani è nata a Milano. Si occupa di arte contemporanea e scrive per il «Corriere della Sera». Ha scritto i romanzi Il giorno mangia la notte (Premio Glauco Felici e Premio Giallo al Centro) e Un altro finale per la nostra storia. Insieme a Lorenza Ghinelli ha scritto La roccia dalle radici di stelle, edito da Aboca. Vive a Rimini ed è co-founder di Testarde.

Ingresso libero.