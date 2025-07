“Alla riscossa!”: il lato emotivo della politica nell’Italia contemporanea nel nuovo libro di Pivato

Alla Biblioteca Gambalunga la presentazione del volume che analizza la storia sociale e le passioni politiche tra popolo e ideologie.

Stefano Pivato, storico contemporaneista, ci consegna l’ultimo dei suoi approfonditi studi dedicati ai vari aspetti della storia sociale. Nel libro ALLA RISCOSSA! Emozioni e politica nell’Italia contemporanea appena pubblicato per i tipi del Mulino, dedicato alla storia della passione politica, sposta lo sguardo dall’alta politica al mondo della gente comune, ponendo il focus sulle loro emozioni e sui loro sentimenti.

Ѐ con la Rivoluzione francese che nascono le liturgie politiche fatte di canti, abiti, uso dei colori, delle bandiere, riti quali i funerali civili, ecc., che permettono di avvicinare i ceti popolari, in gran parte analfabeti, al discorso politico. Per oltre due secoli, in forme e modalità diverse, l’adesione agli ideali politici si nutrirà infatti, spiega Stefano Pivato, di sentimenti ed emozioni. Nascono in Francia, e si diffondono in Italia, le nuove religioni laiche che suscitano la partecipazione attiva del popolo e sotto questo aspetto il libro “vuole proporsi come un manuale di quelle pratiche che fra Ottocento e Novecento attuano, nella propaganda politica, una elementare pedagogia delle emozioni”.

E così emergono in primo piano le emozioni e i sentimenti dei costruttori “di Tebe dalle Sette Porte” comprimari finalmente di quella grande Storia dei potenti e degli eroi di cui troviamo da sempre ampia testimonianza nei libri e negli archivi. Un mondo, quello raccontato nel bel libro di Pivato, che si eclissa con la fine delle ideologie politiche, sulla soglia degli anni Duemila.

Dialogherà con l’autore Nadia Urbinati, docente di Teoria politica, che ha dedicato i suoi studi più recenti alle teorie della sovranità e della rappresentanza politica, alla formazione dell’opinione nei sistemi democratici rappresentativi e alla nascita dei populismi. Il confronto si annuncia molto appassionante e di grande attualità. A coordinare la presentazione sarà Oriana Maroni, presidente dell’Istituto storico di Rimini.

La presentazione è organizzata dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini e dalla Biblioteca Gambalunga.

Stefano Pivato Professore emerito di Storia contemporanea dell’Università di Urbino, di cui è stato Rettore, collabora col Dipartimento di storia dell’Università di Urbino e Rai Storia, ha dedicato vari libri sui vari aspetti della storia sociale, in particolare al rapporto fra politica e immaginario nelle sue varie declinazioni: dall’uso dei nomi alle canzoni, allo sport come sport creatore di passioni e di miti. Fra i libri più recenti: I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda (2013); Favole e politica. Pinocchio, Cappuccetto rosso e la Guerra fredda (2015); con Marco Pivato, I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa (2017) e Sia lodato Bartali. Il mito di un eroe del Novecento (2018) La felicità in bicicletta (2021), Tifo. La passione sportiva in Italia (con D. Marchesini, 2022).

Nadia Urbinati Docente di Teoria politica dal 1996 presso la Columbia University di New York, ha focalizzato le sue ricerche sul pensiero politico moderno e contemporaneo, indagando in particolare il liberalismo e il liberal-socialismo, il cosmopolitismo e le teorie politiche federaliste; in anni più recenti ha esteso i suoi studi alle teorie della sovranità e della rappresentanza politica, alla formazione dell’opinione nei sistemi democratici rappresentativi e alla nascita dei populismi. È editorialista per il quotidiano “Domani” e in passato ha collaborato con “la Repubblica” e altri giornali. Commendatore della Repubblica Italiana dal 2009. Della sua copiosa produzione saggistica si citano i più recenti: Democrazia sfigurata. Il popolo tra verità e opinione (2014); La vera Seconda Repubblica: l’ideologia e la macchina (con D. Ragazzoni, 2016); Costituzione italiana: articolo 1 (2017); Utopia Europa (2019); La democrazia del sorteggio (2020); Io il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia (2020); Pochi contro molti. Il conflitto politico nel XXI secolo (2020); L’ipocrisia virtuosa (2023); Democrazia afascista (con G. Pedullà, 2024).

Ingresso libero

Info: ISREC - Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Rimini ETS.