Alla scoperta della Romagna nascosta con “A Spass”: borghi e sapori nelle nuove escursioni

Dal 13 al 19 luglio il progetto “Discover Romagna by Bus” propone itinerari guidati da mare a entroterra

Prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagna residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze dell'entroterra romagnolo attraverso un ricco calendario di escursioni guidate. Anche nella settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio il programma propone nuove esperienze tra borghi storici, paesaggi naturali, tradizioni enogastronomiche e luoghi simbolo della Romagna, con partenze dalle principali località della costa.

Da Gatteo Mare e Cesenatico alla scoperta di Bertinoro, il "Balcone della Romagna"

Mercoledì 15 luglio è in programma l'escursione dedicata a Bertinoro, uno dei simboli dell'ospitalità romagnola. Con partenze da Gatteo Mare e Cesenatico, i partecipanti visiteranno il borgo attraversando i luoghi simbolo della cultura del vino, dal Monumento al Vignaiolo alla Strada della Vendemmia fino alla Campana dell'Albana. Il percorso proseguirà nella Riserva Storica dei Sangiovesi di Romagna e si concluderà con il laboratorio "Mani in Pasta", dedicato alla preparazione della piadina romagnola, accompagnata dalla degustazione di due vini del territorio.

Da Cervia e Milano Marittima a Terra del Sole, la città ideale del Rinascimento

Mercoledì 15 luglio, dalle 18 alle 23, è prevista anche l'escursione a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Con partenze da Cervia e Milano Marittima, il viaggio porterà alla scoperta della città-fortezza voluta da Cosimo I de' Medici nel XVI secolo. Oltre alla visita guidata del borgo e di Palazzo Pretorio, il programma comprende un'apericena con prodotti della Romagna Toscana, animazioni storiche, dimostrazioni di tiro con la balestra e la preparazione della piadina romagnola.

Dai Lidi di Comacchio tra canali, natura e fenicotteri rosa

Per chi soggiorna sulla costa ferrarese, mercoledì 15 luglio è in programma anche l'esperienza dedicata a Comacchio e al Parco del Delta del Po. Dalle 9 alle 13, con partenze dai Lidi di Comacchio, il tour accompagnerà i visitatori tra i canali del centro storico, il Trepponti, il Ponte degli Sbirri e le Valli di Comacchio, dove una navigazione consentirà di osservare da vicino l'ambiente naturale del Delta e la colonia dei fenicotteri rosa, con degustazione finale di prodotti locali.

Da Riccione, Misano e Cattolica nei borghi della Signoria dei Malatesta

Sempre mercoledì 15 luglio spazio anche a un'escursione di un'intera giornata tra Saludecio e Mondaino. Partendo da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, i partecipanti visiteranno i due borghi della Valconca accompagnati da figuranti in costume medievale. Dopo la visita animata di Saludecio e il pranzo con prodotti tipici, il pomeriggio sarà dedicato a Mondaino, alla sua Rocca, alla storia della pace tra Malatesta e Montefeltro e alla leggenda del Drago Isotta, con animazioni e degustazioni.

Da Rimini a Poggio Torriana tra la leggenda di Azzurrina e le tradizioni della Valmarecchia

Mercoledì 15 luglio, dalle 18 alle 23, partirà anche da Rimini anche il tour dedicato a Poggio Torriana. L'escursione condurrà i partecipanti al Castello di Montebello, celebre per la leggenda di Azzurrina, per poi proseguire al Mulino Sapignoli e al Museo del Miele, con apericena finale immersi nel paesaggio della Valmarecchia.

Dai Lidi Ravennati a Lugo sulle tracce del Cavallino Rampante

Mercoledì 15 luglio, in orario serale, partirà dai Lidi Ravennati anche l'escursione dedicata a Lugo. Il programma prevede la visita al Museo Francesco Baracca, dove viene raccontata la storia dell'aviatore da cui nacque il simbolo del Cavallino Rampante, una passeggiata tra i mercatini del centro storico e una degustazione di vini e prodotti tipici nella Rocca Estense.



Da Bellaria-Igea Marina a Sogliano al Rubicone, tra il Formaggio di Fossa e il Museo del Disco

Nella settimana torna anche "L'oro di Sogliano", con appuntamento giovedì 16 luglio. L'escursione partirà da Bellaria-Igea Marina e accompagnerà i partecipanti nel centro storico di Sogliano al Rubicone, con visita guidata, tappa al celebre Museo del Disco, che custodisce oltre 50 mila vinili e migliaia di cimeli musicali, e visita alle antiche fosse dove viene stagionato il Formaggio di Fossa Dop. Il tour si concluderà con una degustazione di prodotti tipici.

Da Riccione, Misano e Cattolica a Montefiore Conca, il gigante di pietra della Valconca

L'ultimo appuntamento della settimana sarà giovedì 16 luglio, con l'escursione serale a Montefiore Conca. Dalle 18 alle 23, con partenze da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, i partecipanti visiteranno la Rocca Malatestiana, la Chiesa di San Paolo e il Museo della Linea Gotica 44, concludendo la serata con un'apericena organizzata dalla Pro Loco a base di prodotti tipici del territorio.