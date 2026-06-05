Alla “Vega” di Rimini una giornata di addestramento che unisce tutte le forze dello Stato

Focus su tecniche operative e antiterrorismo

Nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo del territorio, si è svolto un incontro operativo presso la caserma del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” di Rimini. L’iniziativa, voluta dal Questore della provincia di Rimini, Ivo Morelli, e dal Comandante del Reggimento, Colonnello Danilo Vita, si è svolta nel pieno rispetto dei protocolli operativi ministeriali e ha rappresentato un momento di confronto e coordinamento tra diversi corpi dello Stato.

All’appuntamento hanno partecipato Esercito Italiano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Capitaneria di Porto e le Polizie Locali di Rimini e Riccione, con il supporto delle unità cinofile. Un’occasione che, come sottolineato dal Questore Morelli, conferma l’importanza di una collaborazione stretta e continuativa tra le forze impegnate quotidianamente nella sicurezza pubblica, elemento strategico per rafforzare la fiducia dei cittadini.

Durante la giornata sono state approfondite tecniche operative condivise, con l’obiettivo di uniformare procedure e modalità d’intervento, soprattutto in scenari complessi come quelli legati all’antiterrorismo. Sotto la guida degli istruttori del Metodo di Combattimento Militare (MCM), degli istruttori di tecniche operative e di tiro, il personale ha affrontato simulazioni pratiche dedicate alla gestione della forza, al controllo di soggetti non collaborativi, alle perquisizioni mirate e all’organizzazione di posti di controllo congiunti. Spazio anche alle attività antidroga, condotte con l’ausilio dei cani specializzati, e alla gestione coordinata del dispositivo di sicurezza in situazioni ad alto rischio.

L’incontro ha permesso di consolidare un modello di cooperazione interforze che si conferma essenziale per garantire interventi tempestivi, efficaci e pienamente integrati sul territorio riminese.