All’Area Settebello di Rimini tornano musica, libri e racconti d’autore

Nuovi appuntamenti: concerti, incontri culturali e la rassegna “Storie in vinile”, dedicata agli album che hanno segnato la storia della musica

Prosegue la programmazione all’Area Settebello a7b di Rimini (via Roma 70): ogni sera si avvicendano concerti di vari stili musicali in un ambiente tranquillo e rilassante, dove si può gustare cibo di qualità, ascoltare buona musica e seguire incontri culturali.

Da venerdì 10 luglio alle 18.30 ripartono infatti gli incontri del Circolo Ermeneutico con la presentazione del libro di Giampaolo Proni Le Fedeli d’Amore in dialogo con Pier Pierucci e con le letture di Daniela Muratori.

Inaugura inoltre la nuova rassegna Storie in vinile: un album, la sua storia, gli aneddoti e la sua musica, dove i musicisti raccontano i grandi della musica. Il primo incontro è per mercoledì 15 luglio alle 21 con “Storie di un impiegato” di Fabrizio De Andrè, raccontato e cantato da Andrea Amati con Gianluca Fabbri alla chitarra. i

Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio sempre alle 21 con “Harvest” di Neil Young, raccontato da Ruggero Rosetti e suonato da Beppe Ardito. Infine lunedì 27 luglio alle 21 “The stranger” di Billy Joel, raccontato e suonato da Michele Tani.