Allarme a San Marino: spariti 35 gatti in quattro mesi

L’Apas teme la mano dell’uomo: “Nessun segno di predazioni, servono denunce e segnalazioni”. Paura tra i cittadini: “Tenete i mici in casa”

A San Marino è allarme per la sparizione di gatti domestici: negli ultimi quattro mesi ne sono scomparsi 35, sette solo nell’ultima settimana, soprattutto nel Castello di Fiorentino. L’Associazione protezione animali (Apas) teme che ci sia la mano dell’uomo, come già avvenuto in passato con il “killer dei cani” che avvelenò decine di animali. Non sono mai stati trovati resti che facciano pensare a predazioni da parte di animali selvatici. Apas invita i cittadini a denunciare ogni smarrimento alle forze dell’ordine e a segnalare movimenti sospetti per permettere indagini e analisi delle telecamere. Sui social cresce la paura e il consiglio più diffuso è tenere i gatti in casa per proteggerli.