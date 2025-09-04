Allarme alla Macchina di Santa Rosa

Pista sul traffico d’armi, verifiche anche su ipotesi di attentato: fermati due cittadini turchi

Momenti di tensione durante il tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa, andato in scena ieri sera in un’atmosfera inconsueta, con la città illuminata e non a luci spente come da tradizione.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando due cittadini turchi sono stati fermati dalle forze dell’ordine in un bed & breakfast situato a pochi metri dal sagrato del monastero di Santa Rosa. I due sarebbero stati trovati in possesso di armi automatiche.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la vicenda. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile traffico internazionale d’armi, mentre restano in corso accertamenti sull’eventualità di un attentato terroristico. Al momento, però, non ci sono riscontri concreti su quest’ultima pista.

La città resta sotto stretta sorveglianza, con controlli intensificati e verifiche a tappeto, mentre la magistratura coordina le indagini per ricostruire i movimenti e le intenzioni dei due fermati.